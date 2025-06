INUSITADO

CBF se pronuncia sobre pouso de helicóptero em campo no interior da Bahia

Instituição promete medidas após aeronave interromper jogo da Série A3 do Brasileirão feminino em Jequié

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de junho de 2025 às 16:00

Helicóptero pousou no meio do jogo Crédito: Reproduçao

Uma cena inusitada e preocupante marcou a partida entre Doce Mel e UDA, válida pelo jogo de ida das quartas de final da Série A3 do Campeonato Brasileiro feminino, na última sexta-feira (7), no estádio Waldomiro Borges, em Jequié, na Bahia. Aos 12 minutos do primeiro tempo, um helicóptero sobrevoou o estádio em altitude extremamente baixa e chegou a pousar atrás de um dos gols, interrompendo a partida por cerca de dois minutos.

O árbitro Ezequiel Sousa Costa relatou o episódio em súmula, detalhando que não havia qualquer evento político ou autorização para justificar a presença da aeronave no local. A situação causou espanto nas jogadoras, comissão técnica e público presente. Segundo a súmula, uma mulher entrou no estádio por um portão próximo à área de pouso, embarcou na aeronave, e o helicóptero decolou logo em seguida.>

Em resposta ao ocorrido, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) classificou o episódio como “absurdo e lamentável” e afirmou que tomará providências legais.>

“A CBF tomou conhecimento desta situação absurda e lamentável e vai tomar providências legais. É uma cena que transcende o futebol: escancara o desrespeito e a falta de educação que tanto mal fazem à nossa sociedade”, declarou a entidade por meio de nota.>

A partida foi retomada e terminou com vitória da UDA por 1 a 0. O time alagoano agora tem a vantagem para o jogo de volta, que será disputado na próxima sexta-feira, às 15h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió.>

Vale lembrar que os quatro times classificados para as semifinais da Série A3 já garantiram vaga na Série A2 do Campeonato Brasileiro de 2026.>

Confira o que consta na súmula do jogo:

"Aos 12 minutos e 30 segundos do primeiro tempo, a partida foi paralisada por 2 (dois) minutos em razão do pouso de uma aeronave do tipo helicóptero, de cor preta, modelo R66 Turbine, matrícula PP-ESJ, nas dependências do estádio Waldomiro Borges, na cidade de Jequié-BA, durante o jogo entre UDA-AL e Doce Mel-BA, válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A3. >

A aeronave sobrevoou em altitude muito baixa as imediações do campo de jogo, provocando susto nos atletas e na equipe de arbitragem, antes de efetuar o pouso fora do gramado, nas proximidades da linha de meta perpendicular à área penal do lado esquerdo, tomando como referência a arquibancada principal do estádio. >

Após o pouso, uma mulher não identificada, que se encontrava nas imediações do campo de jogo (fora das quatro linhas), adentrou o espaço interno do estádio por um dos portões próximos ao local de pouso e embarcou na aeronave, que decolou logo em seguida. >