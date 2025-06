INUSITADO

Pouso de helicóptero interrompe jogo do Brasileiro Feminino A3 em estádio na Bahia

Episódio aconteceu em partida entre UDA e Doce Mel, com derrota do time baiano

Carol Neves

Publicado em 7 de junho de 2025 às 07:43

Helicóptero pousou no meio do jogo Crédito: Reproduçao

Em um jogo marcado por um episódio fora do comum, o UDA saiu na frente do Doce Mel nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A3. A equipe alagoana venceu por 1 a 0 nesta sexta-feira (6), no Estádio Waldomirão, em Jequié, com um gol de cabeça da atacante Paulinha, após cobrança de escanteio precisa de Josiane.>

O que mais chamou atenção, no entanto, foi um fato inesperado que ocorreu ainda no primeiro tempo. Um helicóptero sobrevoou em baixa altitude o local e acabou pousando do lado de fora do gramado. A aeronave estava ali para embarcar duas pessoas e causou a interrupção da partida - não há detalhes oficiais sobre o episódio e porque o embarque aconteceu no meio da partida. O jogo só foi retomado após a decolagem do veículo.>

Enquanto isso, na Bahia, pela Série A3 do Brasileirão Feminino, duelo entre o Doce Mel e o UPA acontecia em Jequié (BA), quando de repente... um helicóptero resolveu pousar no gramado no meio do jogo.



[image or embed] — Caio Bitencourt (@caiobitencourt.bsky.social) 6 de junho de 2025 às 23:45