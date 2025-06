DECISÃO

Baralhas trata duelo contra o Cruzeiro como uma 'final' para evitar mês de Z-4

Leão da Barra encara a Raposa nesta quinta-feira (12), no Barradão, às 19h, pela 12ª rodada do Brasileirão

O Vitória pode passar um mês na zona de rebaixamento do Brasileirão caso não vença o Cruzeiro nesta quinta-feira (12), às 19h, no Barradão, pela 12ª rodada da competição. Atualmente, o Rubro-Negro ocupa a 16ª colocação, com 10 pontos, mesma pontuação do Fortaleza, que abre o Z-4, e só volta a campo no segundo fim de semana de julho, devido à pausa para o Mundial de Clubes da Fifa. >