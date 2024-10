DO NORDESTE PARA O MUNDO

Vencedora do ‘Quem Quer Ser Um Milionário?’ Jullie Dutra é aprovada na 1ª fase de concurso para ser diplomata

A profissão envolve representar o Brasil no exterior

Alô Alô Bahia

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 13:37

Jullie Dultra Crédito: Redes sociais

A jornalista e empresária Jullie Dutra, vencedora do quadro “Quem Quer Ser Um Milionário“, do programa Domingão com Huck, da TV Globo, foi aprovada na primeira fase do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, para o qual tem se dedicado há quase três anos. A profissão envolve representar o Brasil no exterior, negociar interesses do país e prestar atendimento a brasileiros em consulados.

“Eu quero agradecer a todo mundo que torceu por mim, que apostou em mim, que me deu bolsa, o pessoal da Nabuco, o curso voltado para a carreira diplomática, que me deu bolsa 100% em todas as disciplinas, a todos os professores. Sou muito grata a todos vocês por isso (…) Foi difícil, tem sido difícil, mas eu estou empenhada. No começo foi mais complicado, depois consegui otimizar melhor a minha agenda e os meus estudos. Estou indo para a segunda fase, a próxima fase já é no fim de semana e seja o que Deus quiser. Obrigada de coração! E mais uma vez: não importa se vou passar para a segunda fase. Obviamente, quero a aprovação. Mas já me sinto uma vitoriosa”, celebrou a pernambucana.

Após responder a 15 perguntas sobre diversos assuntos, de artes a matemática, Jullie Dutra se tornou a primeira pessoa a vencer o quadro “Quem quer ser um milionário”, no programa “Domingão com Huck”. O número da camisa de Pelé na Copa do Mundo de 1958 foi a pergunta que lhe rendeu o prêmio e, para acertar a questão, ela contou com a ajuda da amiga Nefertite Amanajás.