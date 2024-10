NOVIDADE

Netflix anuncia data de estreia da esperada série ‘Cem Anos de Solidão’

Nova produção chega em dezembro no streaming

Com direção de Laura Mora e Alex García López, a adaptação terá 16 episódios ao todo, com oito em cada parte. Segundo a Netflix, a série foi filmada em espanhol na Colômbia e com o apoio da família de García Márquez.