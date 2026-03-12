PEGOU MAL

BBB 26: comentário de Milena sobre filha de Cowboy provoca revolta nas redes

Fala da participante sobre a enteada de Alberto Cowboy durante conversa com Samira repercutiu negativamente entre fãs do reality

O clima segue tenso no BBB 26 e um novo comentário dentro da casa voltou a gerar forte repercussão fora do programa. Desta vez, a participante Milena virou alvo de críticas após mencionar a família de Alberto Cowboy durante uma conversa com Samira.

No diálogo exibido no reality, Samira comentou que havia visto uma foto da criança relacionada ao brother. “Botaram a foto da criança do Alberto”, disse. Em resposta, Milena reagiu com uma fala que provocou indignação entre internautas: “A criança não é dele, graças a Deus que não tem o sangue dele!”.

A declaração faz referência ao fato de a menina não ser filha biológica de Alberto Cowboy. A criança é filha de Priscilla Monroy, esposa do participante, e é considerada por ele como filha do coração.

O comentário repercutiu rapidamente nas redes sociais e gerou uma série de críticas à sister. Parte do público classificou a fala como desrespeitosa. “Elas têm umas falas bem problemáticas mesmo”, escreveu um internauta. “Essa mulher tem uma energia tão pesada”, disse outro. “É que ela é rancorosa porque a própria mãe dela abandonou ela no abrigo”, comentou mais um usuário.

Após a repercussão, a equipe responsável pelas redes sociais de Alberto Cowboy divulgou um posicionamento criticando a atitude da participante. “Repugnante! Milena, pela segunda vez, debocha da paternidade de Alberto com sua filha de coração”, afirmou a nota.