Confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta-feira (4 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 18:48
Confira resumo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (4):
Janete (Leticia Spiller) leva Eliomar (Stepan Nercessian) para casa. Leandro (David Junior) encontra Neide. Ronei (Thomás Aquino) trama contra Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança).
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Zuzu (Elisa Lucinda) desembarca em Bom Retorno. Naiane (Isabelle Drummond) encontra Agrado. Leandro sonda Neide sobre sua experiência no Grupo Alaor Amaral e tem pistas sobre Xavier.
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.