Confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta-feira (4 de fevereiro)

No capítulo desta quarta, após acordar do coma, Eliomar fica sob os cuidados de Janete

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 18:48

Janete (Letícia Spiller) e Eliomar (Stepan Nercessian) em 'Coração Acelerado'
Janete (Letícia Spiller) e Eliomar (Stepan Nercessian) em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Confira resumo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (4):

Janete (Leticia Spiller) leva Eliomar (Stepan Nercessian) para casa. Leandro (David Junior) encontra Neide. Ronei (Thomás Aquino) trama contra Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança).

Zuzu (Elisa Lucinda) desembarca em Bom Retorno. Naiane (Isabelle Drummond) encontra Agrado. Leandro sonda Neide sobre sua experiência no Grupo Alaor Amaral e tem pistas sobre Xavier.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

