Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quatro mortes e tiroteio perto de escola: como os ônibus foram suspensos no Nordeste de Amaralina

Nove linhas foram impactadas após operação policial

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de março de 2026 às 07:25

Escola Municipal Arthur de Sales Crédito: Reprodução

A circulação de ônibus foi suspensa em bairros do Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, após um tiroteio nas proximidades da Escola Municipal Arthur de Sales, no fim de linha do bairro de Santa Cruz. O confronto entre policiais militares e suspeitos armados terminou com quatro pessoas mortas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a troca de tiros aconteceu por volta das 15h de quinta-feira (5). Equipes da Polícia Militar realizavam rondas na região quando se depararam com cerca de dez homens armados. Segundo a polícia, os suspeitos atiraram contra as viaturas e tentaram cercar os agentes. Houve revide e quatro homens foram baleados.

Os suspeitos chegaram a ser socorridos e levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram aos ferimentos. Durante a ação, a polícia apreendeu quatro armas, munições, carregadores e porções de drogas. Outros integrantes do grupo conseguiram fugir e são procurados.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Por causa da ocorrência e do clima de tensão na região, a circulação de ônibus foi suspensa em bairros como Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho e Nordeste de Amaralina. Ao todo, nove linhas foram afetadas.

Segundo a Integra, a medida foi adotada por segurança. Dois coletivos chegaram a ficar presos no fim de linha de Santa Cruz durante a situação e precisaram ser retirados do local. Os ônibus devem voltar a circular nos bairros a partir das 7h15 desta sexta-feira (6), após avaliação das condições de segurança na região.

Esta é a segunda vez na semana que o transporte público é afetado no bairro. Na noite de segunda-feira (2), após uma ocorrência com troca de tiros, reféns e confronto policial na localidade conhecida como Globo, os ônibus também deixaram de entrar em Santa Cruz e passaram a ter como fim de linha provisório a frente do Parque da Cidade, no Itaigara.

Na ocasião, cinco pessoas foram feitas reféns, entre elas uma criança, e dois suspeitos morreram após confronto com policiais. A circulação foi retomada no dia seguinte.

Leia mais

Imagem - Homem é sequestrado em Mussurunga e encontrado em Barra de Pojuca; suspeitos fugiram durante resgate

Homem é sequestrado em Mussurunga e encontrado em Barra de Pojuca; suspeitos fugiram durante resgate

Imagem - Confronto no Nordeste de Amaralina deixa quatro mortos em operação da Polícia Militar nesta quinta (5)

Confronto no Nordeste de Amaralina deixa quatro mortos em operação da Polícia Militar nesta quinta (5)

Imagem - Telemarketing de Salvador é condenado por exigir informações sobre vida sexual de candidata em seleção

Telemarketing de Salvador é condenado por exigir informações sobre vida sexual de candidata em seleção

Tags:

Mortes Tiroteio Nordeste de Amaralina Suspensão de Ônibus

Mais recentes

Imagem - Prejuízo de R$ 500 mil: PF e MP miram esquema de fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia

Prejuízo de R$ 500 mil: PF e MP miram esquema de fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia
Imagem - Caso Lucas Terra: Justiça confirma condenação de pastores após recursos

Caso Lucas Terra: Justiça confirma condenação de pastores após recursos
Imagem - Preço da gasolina sofre reajuste e fica mais caro na Bahia; veja valor

Preço da gasolina sofre reajuste e fica mais caro na Bahia; veja valor

MAIS LIDAS

Imagem - Nova frente fria vai atingir a Bahia na próxima semana; veja quando
01

Nova frente fria vai atingir a Bahia na próxima semana; veja quando

Imagem - Atracadouro de Morro de São Paulo é interditado após danos na estrutura
02

Atracadouro de Morro de São Paulo é interditado após danos na estrutura

Imagem - Aposta baiana fatura R$ 829 mil na Lotofácil; confira resultado
03

Aposta baiana fatura R$ 829 mil na Lotofácil; confira resultado

Imagem - Escândalo da Clivan: Mutirão de 138 cirurgias oftalmológicas não foi autorizado, diz SMS
04

Escândalo da Clivan: Mutirão de 138 cirurgias oftalmológicas não foi autorizado, diz SMS