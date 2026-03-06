CRIME

Quatro mortes e tiroteio perto de escola: como os ônibus foram suspensos no Nordeste de Amaralina

Nove linhas foram impactadas após operação policial

Wendel de Novais

Publicado em 6 de março de 2026 às 07:25

Escola Municipal Arthur de Sales Crédito: Reprodução

A circulação de ônibus foi suspensa em bairros do Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, após um tiroteio nas proximidades da Escola Municipal Arthur de Sales, no fim de linha do bairro de Santa Cruz. O confronto entre policiais militares e suspeitos armados terminou com quatro pessoas mortas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a troca de tiros aconteceu por volta das 15h de quinta-feira (5). Equipes da Polícia Militar realizavam rondas na região quando se depararam com cerca de dez homens armados. Segundo a polícia, os suspeitos atiraram contra as viaturas e tentaram cercar os agentes. Houve revide e quatro homens foram baleados.

Os suspeitos chegaram a ser socorridos e levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram aos ferimentos. Durante a ação, a polícia apreendeu quatro armas, munições, carregadores e porções de drogas. Outros integrantes do grupo conseguiram fugir e são procurados.

Por causa da ocorrência e do clima de tensão na região, a circulação de ônibus foi suspensa em bairros como Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho e Nordeste de Amaralina. Ao todo, nove linhas foram afetadas.

Segundo a Integra, a medida foi adotada por segurança. Dois coletivos chegaram a ficar presos no fim de linha de Santa Cruz durante a situação e precisaram ser retirados do local. Os ônibus devem voltar a circular nos bairros a partir das 7h15 desta sexta-feira (6), após avaliação das condições de segurança na região.

Esta é a segunda vez na semana que o transporte público é afetado no bairro. Na noite de segunda-feira (2), após uma ocorrência com troca de tiros, reféns e confronto policial na localidade conhecida como Globo, os ônibus também deixaram de entrar em Santa Cruz e passaram a ter como fim de linha provisório a frente do Parque da Cidade, no Itaigara.