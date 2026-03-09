Acesse sua conta
'Menina mais bonita do mundo' anuncia noivado com ator; veja como ela está atualmente

Thylane Blondeau ganhou título quando tinha apenas 6 anos e viralizou na época

  Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 9 de março de 2026 às 12:48

Thylane Blondeau quando era criança e agora, aos 24 anos
Thylane Blondeau quando era criança e agora, aos 24 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Lembra dela? A modelo Thylane Blondeau, que já foi considerada 'a menina mais bonita do mundo', anunciou que está noiva do ator francês Ben Attal. A francesa contou a novidade em uma postagem nas redes sociais, com uma série de fotos ao lado do amado na Grécia. "Eu disse sim para o meu melhor amigo. Um brinde à eternidade", escreveu.

Thylane faz sucesso no mundo da moda e na indústria do entretenimento desde que tinha apenas 4 anos. Filha do ex-jogador de futebol Patrick Blondeau e da estilista e atriz Veronika Loubry, ela ficou famosa em 2006 após estampar a capa da Vogue Enfants, uma versão da revista francesa focada na moda infantil. O ensaio fotográfico lhe rendeu o título de 'a menina mais bonita do mundo', conquistado após uma votação online promovida pela TC Candler.

Thylane Blondeau atualmente

Thylane Blondeau

A francesa voltou a viralizar alguns anos depois, mas no centro de uma polêmica. Em 2011, a Vogue francesa fotografou a modelo, na época com apenas 10 anos, em uma produção sensuais. Nas imagens, Thylane estava maquiada, vestida e penteada como se fosse uma adulta, fazendo poses provocantes. As críticas foram tão grandes que na época a mãe dela fechou a conta da menina no Facebook.

Em 2018, aos 17 anos, a modelo lançou a marca de roupas Heaven May. Ao longo de sua carreira, trabalhou com grifes de luxo como Dolce & Gabbana, Nina Ricci e Rabanne, além de ter tentado a carreira de atriz na adolescência. Ela estreou no cinema aos 14 anos no filme "Belle e Sebastian: A aventura continua", no papel de Gabrielle. Atualmente, Thylane tem 6,8 milhões de seguidores no Instagram.

Thylane Blondeau quando era criança

1 de 12
Seu noivo é o ator francês Ben Attal, de 28 anos, que vem de uma família de famosos. Ele é filho da atriz, cantora e diretora Charlotte Gainsbourg e do ator israelense Yvan Attal. Os avós dele são a cantora Jane Birkin (1946-2023) e o músico Serge Gainsbourg (1928-1991). Entre os trabalhos do artista, estão produções como 'A Acusação' (2021) e 'Les rois de la piste' (2023), além da série "Ardennes", lançada em 2025.

