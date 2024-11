COALIZÃO PERIGOSA

Cenário de guerra: fusão entre as facções BDM e TCP acontece após a vinda de tropas da Caatinga para Salvador

Chegada de policiais pode acirrar ainda mais os confrontos e deixar o interior desprotegido

Coincidência ou não, o suposto comunicado que diz que o Bonde do Maluco (BDM) agora faz parte do Terceiro Comando Puro (TCP) , circula nas redes sociais desde o dia 27 de outubro, cinco dias após a SSP trazer para Salvador tropas da Caatiga (Companhias Independentes de Policiamento Especializado da PM), como estratégia de combate às facções.

O fortalecimento do crime organizado nas últimas décadas não foi só pelo fato do enfraquecimento da segurança pública, mas também devido a questões sociais no estado.