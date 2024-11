MAIS QUE ALIADOS

Bahia: fusão entre as facções BDM e TCP deve agravar crise na segurança pública

Comunicado diz que as duas organizações se uniram contra o crescimento do CV

Ao que tudo indica, uma mudança recente na dinâmica do tráfico deve acirrar ainda mais os confrontos por espaços na Bahia. Um suposto comunicado que circula nas redes sociais dá conta de que o Bonde do Maluco (BDM) virou de vez o Terceiro Comando Puro (TCP), uma das maiores organizações criminosas do Rio de Janeiro.

O aviso, datado no último dia 27, diz que é “devido à estratégia e sufocamento por parte do sistema covarde que está favorecendo a facção do CV (Comando Vermelho)”. O aviso destaca também que o BDM, “que nasceu em Catu no ano de 2008 e cresceu e expandiu seus negócios em Salvador no ano de 2014”, a partir de agora, "vai ser chamado de TCP, a fim de fortalecer o que já está fortalecido, junto com o Complexo de Israel, Complexo da Serrinha, Complexo da Maré, Vila Aliança, Complexo da Pedreira”.