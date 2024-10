SALVADOR

Em menos de 24h, Santa Cruz registra dois tiroteios com quatro feridos

Troca de tiros aconteceram na manhã desta quarta (30) e na noite desta terça (29)

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 19:41

Moradores da região do bairro de Santa Cruz, na capital baiana, têm vivido momentos de terror e medo. Em menos de 24h, dois tiroteios foram relatados por residentes da região. No mais, recente, na manhã desta quarta-feira (30), policiais trocaram tiros com suspeitos na região, segundo a Polícia Militar (PM), em nota à TV Bahia.

A troca de tiros na Rua Doutor Moisés Maia Fontes, além de assustar os moradores, deixou estragos nas residências. Uma casa teve a tubulação atingida por tiros. "Quebrou um bocado de cano ali na casa da minha irmã, [por causa] dos tiros. Pegou tudo nos canos, quebrou todos os canos", conta uma moradora da região, sem se identificar.

Ela conta que no momento do tiroteio, todo ficaram desesperados e correram para dentro de casa. "Tinha a mãe aqui com a criança, aí a menina saiu correndo com o menino, ainda caiu, eu me machuquei, machuquei a minha perna, ainda quebrou o vidro aqui na mesa. Eu não vi quem foi, eu sei que foi policial, agora quem atirou eu não vi, porque eles veio por trás da casa, não deu pra gente ver. Eu só vi quando eles chegaram aqui na rua", diz.

Segundo informação da PM à TV Bahia, os policiais faziam rondas na região quando avistaram um grupo armado que atiraram contra eles. Com o revide, teve início a troca de tiros.

Na noite desta terça-feira (29), os moradores já haviam sido surpreendidos com uma intensa troca de tiros entre policiais e homens armados, na Rua do Gás. Na ocasião, três pessoas ficaram feridas, e um PM que foi atingido por estilhaços. Em nota, a corporação confirmou que houve registro dos disparos, mas afirmou que as vítimas não sabiam a origem dos tiros. Veja na íntegra a nota da PM: