PRADO

Jovem de 20 anos é morto a pauladas no sul da Bahia

Vítima foi identificada como Caique do Nascimento Oliveira

Da Redação

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 21:17

Polícia Civil cumpriu mandado de prisão nesta segunda Crédito: Divulgação / Ascom PC

Um jovem, de 20 anos, foi encontrado morto na Rua Jaqueira, no município de Prado, no sul da Bahia. A vítima foi morta a pauladas na madrugada desta quarta-feira (30), conforme indicam as informações da Polícia Civil.

Ele foi identificado como Caique do Nascimento Oliveira. Uma barra de madeira com manchas de sangue foi encontrada no local do crime, próximo ao corpo do jovem e foi encaminhada à perícia, junto com o corpo da vítima, removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A Polícia Militar esteve no local e encontrou o corpo do jovem. "Na madruga desta quarta-feira (30), um homem foi encontrado morto com golpes de arma branca na Rua Jaqueira, em Prado. Policiais da 88ª CIPM estiveram no local e acionaram o DPT para realizar a perícia e remover o corpo", diz em nota.