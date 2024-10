DESESPERO

Três pessoas são baleadas durante tiroteio em Feira de Santana

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos. Tiroteio aconteceu à luz do dia na Avenida J.J. Seabra, no centro comercial do município

Um tiroteio à luz do dia causou grande correria e desespero no centro comercial de Feira de Santana nesta terça-feira (29). Três pessoas foram baleadas e uma delas morreu. Os outros dois feridos foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde da região. As informações são da TV Bahia.