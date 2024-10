TRÁFICO

100kg de maconha são apreendidos em Feira de Santana

100kg de maconha foram apreendidas nesta sexta-feira (25) no bairro 35ºBL, em Feira de Santana. A ação foi realizada por Policiais militares da 66ª Companhia Independente.

Os policiais iniciaram as buscas após receberem uma denúncia anônima de um imóvel abandonado na Rua Francisco Silva. Segundo a queixa, o edifício era utilizado como um depósito de drogas. Ao chegarem no local, os militares encontraram 100kg de maconha in natura, duas balanças de precisão e diversas embalagens comumente utilizadas na venda de entorpecentes.