MEGAOPERAÇÃO ANGERONA

Trinta e um presos do presídio de Feira de Santana são transferidos para outros estados

Medida foi tomada para encerrar contato dos detentos com outros criminosos em liberdade

Da Redação

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 16:16

Transferência foi realizada nesta terça-feira (29) Crédito: Divulgação

Trinta e um internos do Conjunto Penal de Feira de Santana (CPFS), o maior da Bahia, foram transferidos na manhã desta terça-feira (29), para presídios de outros estados. Os detentos, que exerciam a liderança de grupos criminosos no lado de fora da unidade prisional, têm passagens por diversos crimes, como homicídios, tráfico de drogas, organização criminosa e roubo.

As transferências dos custodiados considerados alvos sensíveis do sistema prisional para unidades em outras regiões do estado ocorreram após o trabalho de apurações e inteligência prisional da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). O objetivo da ação é encerrar qualquer contato entre os detentos com criminosos do lado de fora dos presídios.

Como parte da megaoperação Angerona, no último dia 25, dez aparelhos celulares foram apreendidos em um pavilhão do Conjunto Penal de Feira de Santana, onde estavam custodiados cinco lideranças do tráfico de drogas. Além dos celulares, dezenas de dispositivos eletrônicos e acessórios também foram apreendidos. Durante vários dias, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) realizou ações no município, tanto nos presídios masculino quanto no feminino.