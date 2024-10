PRESÍDIO

Celas de 34 líderes de facções são alvo de megaoperação em Feira de Santana

Foram encontrados aparelhos celulares, cartões de memória, chips de telefonia, porções de drogas e armas brancas improvisadas

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 14:18

A megaoperação Angerona, da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap), revistou as celas de 34 líderes de facções criminosas. No total, foram vasculhados pelos policiais penais cerca de 300 celas do Conjunto Penal de Feira de Santana. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (24).

No pavilhão IX, onde estão custodiados esses líderes em maioria, foram encontrados aparelhos celulares, cartões de memória, chips de telefonia, porções de drogas e armas brancas improvisadas. Durante as revistas nessas celas, foram utilizados detectores de metais e outras técnicas de revista empregadas pelos policiais penais.

Todos os materiais serão periciados para verificar a relação com os alvos sensíveis do pavilhão IX. A megaoperação Angerona conta com a atuação da Secretaria da Segurança de Segurança Pública (SSP-BA), por meio da Polícia Militar, e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).