AÇÃO CONJUNTA

Líder de facção baiana é preso em São Paulo

A prisão foi realizada durante ação de inteligência da Secretaria da Segurança Pública, através da Force da Coger, com as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e São Paulo. Com a prisão, as Forças da Segurança contabilizam 88 líderes de facções alcançados em 2024.