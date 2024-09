ALA DE SEGURANÇA MÁXIMA

Detentos perigosos tentam fugir da Penitenciária da Papuda

A Polícia Penal do Distrito Federal (PP-DF) impediu no domingo, 8, uma fuga de detentos na Penitenciária da Papuda. Os presidiários que pretendiam escapar do presídio são de alta periculosidade e estão encarcerados em uma ala de segurança máxima.