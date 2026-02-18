Acesse sua conta
Como acompanhar a apuração do Carnaval 2026 no Rio: onde assistir ao vivo, horário

Leitura das notas do Grupo Especial começa às 15h50, com transmissão na TV Globo e Globoplay

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:41

Apuração do Carnaval
Apuração do Carnaval Crédito: Reprodução

Acontece hoje (18), nesta Quarta-feira de Cinzas, a apuração dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2026 do Rio de Janeiro, a partir das 15h50. A leitura das notas que vai definir a campeã acontece na Cidade do Samba e terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Globoplay.

As escolas se apresentaram na Marquês de Sapucaí em três noites. No domingo (15), desfilaram Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Estação Primeira de Mangueira. Na segunda-feira (16), passaram pela avenida Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor de Nilópolis, Unidos do Viradouro e Unidos da Tijuca. Já na terça-feira (17), foi a vez de Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio e Acadêmicos do Salgueiro.

Neste ano, o regulamento trouxe mudanças no modelo de julgamento. As notas passaram a ser fechadas ao fim de cada noite, e o sistema de avaliação ganhou mais detalhamento. Os nove quesitos agora reúnem 26 subquesitos, com maior peso para critérios como criatividade e concepção.

Uma das principais alterações foi a adoção das cabines espelhadas, posicionadas nos setores 6 e 7 da avenida. Dois grupos de jurados ficaram frente a frente, exigindo que as escolas planejassem apresentações em 360 graus. A mudança impactou especialmente quesitos como mestre-sala e porta-bandeira e comissão de frente, que precisaram distribuir suas performances de forma equilibrada para os dois lados da pista.

A comissão de frente passou a ser analisada não apenas pela indumentária e execução, mas também pela ideia e criatividade. O casal de mestre-sala e porta-bandeira foi avaliado por fantasia, coreografia e harmonia. Já a bateria recebeu notas por manutenção da cadência, conjugação de instrumentos, criatividade e versatilidade. Até mesmo as notas 10 exigiram justificativa formal dos jurados.

O número total de avaliadores subiu para 54. No entanto, apenas 36 notas entram no resultado final, já que dois jurados de cada quesito são descartados por sorteio antes da leitura oficial. De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba, a ampliação buscou formar um corpo técnico mais amplo e diverso.

A expectativa é de disputa acirrada após três noites marcadas por desfiles pensados para todos os ângulos da Sapucaí e por um julgamento mais técnico e detalhado.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

