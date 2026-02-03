Acesse sua conta
4 signos entram em fase intensa de amor e magnetismo irresistível nesta terça (3 de fevereiro)

Saiba como o clímax astral pode transformar seu romance

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:23

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você estava esperando um sinal do universo para se declarar ou viver uma noite inesquecível, ele chegou. A Lua Cheia em Leão é o ápice do romantismo dramático e generoso. Para os Arianos, a casa dos prazeres está iluminada, tornando seu magnetismo simplesmente impossível de ignorar. É dia de celebrar a paixão e, se estiver solteiro, de se preparar para encontros que parecem cena de cinema.

Para o protagonista do dia, o nativo de Leão, as emoções transbordam. Você sentirá uma necessidade profunda de ser visto, amado e reconhecido. Esse transbordamento emocional te deixa radiante, mas cuidado para não se perder na necessidade de aplausos; o verdadeiro brilho vem de dentro. Sagitário e Libra também surfam nessa onda, com desejos de aventuras e uma vida social que explode em novas conexões.

O segredo de hoje é seguir o coração. A Lua Cheia traz à tona o que estava guardado, então não se espante se declarações inesperadas surgirem no meio do seu grupo de amigos. É hora de celebrar quem você é e com quem você escolhe estar. Deixe a vergonha de lado e assuma o palco do seu próprio coração.

