Nos bastidores da operação que movimenta milhares de turistas nos cruzeiros em Salvador

Quase 200 mil passageiros devem passar pela capital baiana na temporada 2025/2026;

Carol Neves

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 10:24

Equipe da Luck Receptivo Salvador que atua na operação dos navios Crédito: Divulgação/Luck Receptivo

A temporada de cruzeiros reforça Salvador como um dos principais destinos portuários do país, mas por trás do fluxo intenso de turistas existe uma operação complexa e organizada nos mínimos detalhes para garantir agilidade e segurança.

Segundo a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur-BA), cerca de 200 mil cruzeiristas devem passar pela capital baiana ao longo da temporada 2025/2026, que segue até abril deste ano. O volume expressivo exige uma estrutura logística eficiente em terra, capaz de organizar embarques, desembarques e toda a movimentação no terminal portuário.

Na cidade, essa engrenagem é conduzida pela Luck Receptivo, única empresa de turismo receptivo responsável pela operação completa do check-in, check-out, desembarque e logística portuária dos cruzeiros em Salvador. Na atual temporada, a empresa atua como operadora logística e operacional em terra, coordenando toda a jornada do passageiro desde a chegada ao porto até a saída do destino.

O trabalho envolve a organização do desembarque, controle de filas, gestão de bagagens, ordenamento dos fluxos no terminal e a integração direta entre navio, porto e autoridades. “Realizamos um trabalho que não aparece para o turista, mas que é fundamental para que toda a experiência funcione. Nosso papel é garantir fluidez, organização e segurança em cada etapa da operação”, afirma Maria Cláudia, gerente geral da Luck Salvador.

Ao longo da temporada, o atendimento operacional alcança milhares de passageiros por escala — podendo ultrapassar mil cruzeiristas em um único dia, considerando embarque e desembarque. Ao todo, 29 navios contam com o serviço prestado pela empresa durante o período em Salvador.

Segundo a executiva, a eficiência é um dos pilares da operação. “O tempo médio de atendimento por passageiro é de poucos minutos, resultado de processos previamente mapeados, equipes treinadas e integração com todos os agentes envolvidos na operação portuária. Essa agilidade reduz filas, evita congestionamentos no terminal e garante uma chegada e saída mais confortável e organizada. Isso impacta diretamente a percepção do passageiro sobre Salvador como destino turístico”, destaca.

Integração com autoridades e controle aduaneiro

Além da coordenação logística, o trabalho acontece em alinhamento direto com autoridades portuárias e órgãos de fiscalização, respeitando normas de segurança, protocolos e regras da operação aduaneira.

O planejamento é feito previamente a cada escala, com acompanhamento em tempo real nos dias de operação e ajustes rápidos sempre que necessário. “O bom relacionamento com as autoridades e equipes locais é essencial para garantir a fluidez dos processos e a segurança da operação como um todo”, reforça.

Impacto na economia e geração de empregos

Nos dias de maior movimentação, a operação mobiliza dezenas de profissionais locais, entre equipes operacionais, coordenação, supervisão e apoio logístico - número que varia conforme o volume de passageiros de cada escala.