Concurso vai selecionar músicos para se apresentar em novo palco na orla de Salvador

Palco terá shows de samba gratuitos todos os dias no verão

Maysa Polcri

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 18:27

Veja imagens do projeto Orla Brasil Crédito: Divulgação

Antes da inauguração oficial do Palco Nelson Rufino, marcada para o próximo dia 20 de novembro, o grupo Orla Brasil realiza neste final de semana, dias 15 e 16 de outubro, audições especiais para a seleção dos músicos que irão compor a banda residente do novo espaço cultural da Orla Pituaçu.

A programação contará com etapas decisivas para a formação e preparação da banda residente do Palco Nelson Rufino. Nos dias 18 e 19, serão realizados os ensaios e a definição final da banda que conduzirá a trilha musical do espaço. O palco fixo, instalado na altura de Pituaçu, vai receber shows gratuitos de samba todos os dias até o final do verão.

Já no dia 20 de novembro, quando é celebrado o Dia da Consciência Negra, o palco será inaugurado com uma apresentação do próprio homenageado, Nelson Rufino, e haverá também um ensaio aberto ao público, às 16h.

Após a inauguração, o espaço inicia, no dia 22 de novembro, sua pré-temporada de verão, com ensaios abertos ao público e apresentações experimentais que servirão como laboratório criativo da banda residente. A temporada oficial terá início no dia 22 de dezembro.

O projeto

A entrada para o espaço será gratuita. Em entrevista ao CORREIO, o vice-presidente executivo da Orla Brasil, Guilherme Borges, contou os detalhes do projeto. O objetivo, segundo ele, é tornar o trecho do Corsário, Pituaçu e Patamares um destino turístico da capital soteropolitana. Daí surgiu a ideia de ter uma banda fixa para se apresentar todos os dias no local.

Será um espaço com palco fixo onde acontecerão shows de samba todos os dias, pelo menos durante o verão. Precisamos transformar essa orla no destino, então temos que ter uma constância. Estamos ensaiando uma banda residente, que fará quatro horas de shows", explica o vice-presidente. As apresentações acontecerão das 16 horas às 20 horas.