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Não leu nada este ano? Confira 68 livros que chegam às livrarias em junho

Há novidades de autoras queridinhas dos últimos anos, como Freida McFadden e Rebecca Yarros

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 1 de junho de 2026 às 05:00

Não leu nada este ano? Confira 68 livros que chegam às livrarias em junho
Não leu nada este ano? Confira 68 livros que chegam às livrarias em junho Crédito: Pexels

Chegamos quase à metade do ano e você ainda não conseguiu colocar a meta de leitura em dia? Pois o mês de junho promete ser um dos mais agitados para leitores no Brasil, com lançamentos de livros aguardados e novos títulos nacionais com potencial de causar impacto. Ao longo do mês, devem chegar às livrarias importantes lançamentos de gêneros como romance (e seus subgêneros, como a romantasia e o dark romance), thriller e até não ficção.

Há novidades de autoras queridinhas das listas de bestseller nos últimos anos, como Freida McFadden (de A Empregada), Rebecca Yarros (autora de Quarta Asa) e Elsie Silver (famosa pelos livros de romance ‘com cowboy’). Entre os nomes de não ficção, há o novo livro do baiano Matheus Rocha e o livro experimento de Aza Njeri. Também chegam sequências ou novas obras no mesmo universo de títulos como A Biblioteca da Meia-Noite (Matt Haig) e De Sangue e Cinzas (Jennifer L. Armentrout). Aqui, listamos 68 indicações que valem a pena ficar de olho.

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68 lançamentos de livros que chegam em junho de 2026

Sem juízo, de Elsie Silver (Arqueiro). Beau Eaton é o orgulho de Chestnut Springs. Todos adoram ter um herói militar como conterrâneo. Mesmo que ele seja atormentado pelo passado.Bailey Jansen é uma jovem tímida da periferia que trabalha como bartender. Nascida na família menos respeitada da cidade, ela só quer distância do pai e dos irmãos – e de tudo de ruim que eles já fizeram. Agora os dois ficaram noivos. Na verdade, combinaram simular um noivado. Lançamento no dia 2.  por Reprodução
Ala D, de Freida McFadden (Record). O maior medo de Amy era ser escalada para o plantão na ala psiquiátrica do hospital. Agora sua única preocupação é sair de lá com vida. Lançamento dia 15.  por Reprodução
Sua faca, meu coração, de K. M. Moronova (Bloom Brasil). Cameron Mortem tem um problema: é viciado em matar seus parceiros. Ele já era uma das peças mais mortais das Tropas Ocultas, mas uma droga experimental destruiu seu autocontrole, transformando-o em uma bomba-relógio sempre que precisa dividir campo com alguém. Como punição, é jogado de volta nos Testes do Sub, um treinamento impiedoso feito para quebrar os fracos e lapidar os implacáveis.A única ordem? Não mate a garota nova.Emery Maves escapa por um triz de uma sentença de morte por crimes brutais, mas acaba em outro tipo de inferno. Designada como dupla de Cameron, ela deve sobreviver aos Testes… e à instabilidade do parceiro. Só que Emery logo percebe que existe mais nele do que sangue e um rastro de mortes. Por baixo da loucura, há um magnetismo aterrador… e uma ternura estranhamente perigosa. Lançamento em 2 de junho.  por Reprodução
Nocticadia, de Keri Lake (Arqueiro). Ao ver minha mãe sucumbir a uma doença misteriosa, eu me faço duas promessas: encontrar a cura para a enfermidade que a consumiu e sair da cidade horrorosa onde ela me deixou.Quatro anos depois, sou aceita na Universidade de Dracadia, uma das instituições mais prestigiosas do país, que fica em uma ilha afastada. Há rumores de que o lugar é assombrado pelos fantasmas dos pacientes com transtornos mentais que foram exilados lá séculos atrás. Mas fantasmas inquietos nem são a coisa mais perturbadora do local. Lançamento dia 2.  por Reprodução
O amor está no ar, de B. K. Borison (Verus). Uma mãe solo com a vida amorosa estagnada encontra um apresentador de rádio que não acredita mais no amor. Em uma cidade cheia de ouvintes, quem terá a palavra final sobre o coração de Lucie? O amor está no ar é uma comédia romântica encantadora de B.K. Borison, autora best-seller da série Lovelight. Lançamento dia 15.  por Reprodução
Os dois tempos de Beto Garcia, de Luca Guadagnini (Seguinte). A vida de Beto Garcia é dividida em dois tempos.Arthur Abreu entra em campo ainda no primeiro, quando a paixão pelo futebol aproxima os garotos na juventude. Mas é fora dos gramados que a relação vai ficando mais especial: entre tardes observando as nuvens e noites de confissões, eles descobrem o amor ― e todas as suas ameaças.Depois de um intervalo de sete anos afastados, Beto e Arthur se reencontram no segundo tempo, quando são convocados para jogar sua primeira Copa do Mundo pela seleção brasileira. Juntos, eles podem realizar o sonho do hexa, mas para isso vão precisar lidar com várias feridas abertas. Lançamento em 2 de junho. por Reprodução
Noitada, de Reinaldo Moraes (Todavia). Neste aguardado romance, Reinaldo Moraes narra, com seu habitual refinamento literário, o encontro de três pessoas em uma única noite em São Paulo, unindo ironia e erotismo para expor sem pudores as fraturas do Brasil. Lançamento dia 8. por Reprodução
Ninguém ensina a gente a ser adulto, de Matheus Rocha (Intrínseca). Com sua sensibilidade característica, Matheus Rocha convida os leitores, seus amigos, para uma conversa honesta sobre temas profundos e universais, como a solidão na era da hiperconexão, o medo paralisante de fazer escolhas erradas e a descoberta ― óbvia, porém tenebrosa ― de que a liberdade pode vir acompanhada de contas para pagar e uma montanha de louça que não se lava sozinha. Lançamento em 2 de junho.  por Reprodução
As coisas belas e preciosas, de Rebecca Yarros (Arqueiro). Desde criança, Cam Daniels carrega o rótulo de rebelde na cidadezinha onde mora, o típico garoto problemático e subversivo que todo mundo adora odiar. Quando ele retorna da guerra sem o irmão mais novo, porém, sua má fama ganha contornos verdadeiramente trágicos. Todos o culpam, inclusive o próprio pai.Cam resolve partir para seguir carreira militar, jurando a si mesmo nunca olhar para trás. Anos depois, porém, uma mensagem desesperada o obriga a encarar a realidade: a família precisa dele e está na hora de voltar para casa. Só que isso também significa reencontrar Willow Bradley, a única mulher no mundo que tem seu coração nas mãos... e a única que jamais poderá ser sua. Lançamento dia 2.  por Reprodução
A viúva, de John Grisham (Arqueiro). Simon Latch é advogado em uma pequena cidade na zona rural da Virgínia, e ganha a vida cuidando de casos de menor expressão. Mal consegue pagar as próprias contas e, para piorar, seu casamento está desmoronando aos poucos.Um dia, Eleanor Barnett entra em seu escritório. A princípio Simon a enxerga apenas como uma senhorinha viúva que precisa refazer o testamento, então pretende se livrar dela logo, e embolsar um dinheiro fácil.Quando começa a entender melhor o caso, porém, ele descobre que o marido de Eleanor lhe deixou uma pequena fortuna, e que ninguém sabe disso.  Lançamento dia 2.  por Reprodução
Virada de jogo (Game Changer), de Rachel Reid (Alt). A história de amor entre o astro do hóquei Scott Hunter e o barista Kip Grady, adaptada no terceiro episódio da primeira temporada de Rivalidade ardente, série de TV distribuída no Brasil pela HBO Max. Lançamento dia 25.  por Reprodução
Somos Sol Vivo: Ensaios radicais sobre experiências da Vida, de Aza Njeri (HarperCollins). Neste livro-experimento, Aza Njeri propõe uma revisão profunda das bases simbólicas que moldam o modo de vida ocidental, desafiando de forma incisiva uma visão de mundo onde os destinos são predeterminados, a sociabilidade é forçada e a comunhão cultural, restringida.Composto por ensaios que partem da história da família da autora, Somos Sol Vivo expõe com radicalidade o impacto das heranças coloniais no cotidiano – sobretudo nas representações mediadas pela arte, seja na literatura, no cinema, no teatro ou na música. Lançamento dia 17.  por Reprodução
A misteriosa pousada da despedida final, de Ko Su-ri (Arqueiro). Quando a primeira neve cai na Ilha das Camélias, uma pousada abre suas portas. Lá, as almas dos mortos vão passar 49 dias tomando chá, ouvindo música e compartilhando histórias, para então decidir se voltam à vida ou se partem para a existência no além.Desta vez, quatro pessoas chegam de trem, ainda sem saber como foram parar lá: uma jovem que perdeu a memória, um estudante solitário, um idoso cansado e uma mulher que passou a vida limpando a sujeira dos outros. Lançamento dia 2.  por Reprodução
Qualquer clichê, menos você, de Victoria Lavine (Arqueiro). A aclamada autora de romances Margot Bradley tem um segredo: não acredita em finais felizes.Em seu computador, ela tem um arquivo com todos os finais alternativos que já escreveu. Em vez de casamentos ao pôr do sol e bebês fofinhos, traições e divórcios. Quando esse documento é hackeado e vazado, ela se vê cancelada pelos leitores e dispensada pela editora.Para continuar sustentando a irmã, que sofre de uma doença crônica, Margot decide trocar as histórias de amor por romances policiais. Então parte para uma estadia de seis semanas no Alasca, onde pretende mergulhar no gênero e escrever um livro novo. Lançamento dia 2.  por Reprodução
Primordial de sangue e ossos, de Jennifer L. Armentrout (Galera). Prepare-se para a continuação épica de Sangue e Cinzas! Sexto livro da série que conquistou milhares de fãs, Primordial de sangue e ossos chega para levar o leitor ainda mais fundo no universo repleto de mistério, poder e romance criado pela autora best-seller Jennifer L. Armentrout. Lançamento dia 1.  por Reprodução
Coração de cristal partido, de Ariani Castelo (Rocco). Em um mundo onde a elite é abençoada pelos deuses com poderes extraordinários, Rayka nasceu... fraca. Dona de uma habilidade peculiar, que sua família não compreende e considera uma vergonha, ela cresceu sob o preceito de que cristais devem ser lapidados na base da força. E mesmo quando pensa que conseguiu escapar da crueldade do Império, o passado volta para lhe roubar tudo de novo.Luka Lucentis, por outro lado, tem um poder formidável, superado apenas por sua impiedade. Perverso e obstinado, ele chega à corte de Diamantíria decidido a conseguir um lugar de confiança ao lado do imperador e, enfim, pôr em ação os planos obscuros de sua família. Pelo menos, é no que seus parentes acreditam... Mas Luka tem as próprias ambições e não desperdiçará a chance de alcançá-las. Lançamento dia 5.  por Reprodução
Um lugar ensolarado para gente sombria, de Mariana Enriquez (Intrínseca). Nos doze contos de terror deste livro, Mariana Enriquez constrói mundos em que o mal está sempre à espreita e os monstros emergem sem aviso nas realidades mais corriqueiras, em grandes cidades ou pequenas vilas remotas. Mais uma vez, ela trabalha com maestria as diversas facetas do medo. Lançamento dia 2.  por Reprodução
A hora do lobo, de Jo Nesbø (Record). Não há nada mais difícil do que capturar um fantasma... Em A hora do lobo , o mestre do thriller Jo Nesbø apresenta uma investigação de tirar o fôlego, na qual um policial e um criminoso entram em rota de colisão, descobrindo que são muito mais parecidos do que poderiam imaginar. Lançamento dia 29.  por Reprodução
Eu, Medusa, de Ayana Gray (Intrínseca). Durante toda a vida, Medusa sempre se sentiu deslocada, com a sensação de que era apenas uma coadjuvante na história de outra pessoa. Ao contrário das belas irmãs e dos pais, ambos deuses menores do Olimpo, ela é apenas uma mortal, e destoar tanto da família se torna cada vez mais angustiante. Por isso, seu maior sonho é deixar a ilha onde mora para encontrar o próprio lugar no mundo.Quando a deusa Atena a convida para treinar em seu templo, Meddy agarra com unhas e dentes a oportunidade de ser a prestigiada sacerdotisa da deusa.Tornar-se a acólita favorita de Atena leva a jovem a se sentir acolhida, mas também a experimentar o sabor do poder. Sua presença logo chama a atenção de outro deus do Olimpo, Poseidon, e o curso do destino de Meddy é alterado para sempre. Lançamento no dia 2.  por Reprodução
O casamento da minha melhor amiga, de Kat T. Masen (Verus). A dona de uma cafeteria de cidade pequena e o irmão bilionário de sua melhor amiga precisam organizar um casamento juntos. O problema é que eles não se suportam… ou pelo menos é o que insistem em dizer. Lançamento dia 29.  por Reprodução
Como navegar o abismo, de Paula Gicovate (Record). Nara, uma chefe de cozinha premiada, com um bom emprego e um amor estável, vê tudo desmoronar depois de perder a mãe para um câncer grave. A partir desse abismo incontornável tudo vai sendo posto em xeque – não apenas o que ela acreditava ser sólido e confiável, mas também o próprio desejo, a sua busca, e a sua fome de vida. Com a morte da mãe, ela tem que voltar do Rio de Janeiro, onde vive, para a pequena Fontana, cidade em que nasceu e cresceu, e o reencontro com a família, os amigos de infância e o que ela mesma chegou a sonhar o dia moldarão uma outra mulher. Resta descobrir quem é. Lançamento dia 29. por Reprodução
A alquimia dos arquétipos femininos, de Tatiana Paranaguá (Record). Através de mitos e contos da narrativa oral, a psicóloga junguiana Tatiana Paranaguá reflete sobre a relação entre a transformação alquímica e a transformação subjetiva da alma. Lançamento dia 29.  por Reprodução
Promessas sob o sol, de Emily Giffin (Harlequin). Quatro calouros chegam à faculdade vindos de mundos completamente diferentes: Lainey, uma garota festeira da Califórnia com talento para o drama; Tyson, um estudante brilhante e futuro advogado de Washington, D.C.; Summer, uma atleta ambiciosa vinda do Meio-Oeste; e Hannah, uma jovem discreta do sul dos Estados Unidos, feliz em equilibrar as personalidades intensas do grupo. Logo após chegarem ao campus, eles puxam conversa no dormitório que dividem, e dali surge uma conexão imediata.Ao longo dos anos de faculdade, esse laço só se intensifica, e os quatro se tornam inseparáveis. Pouco antes da formatura, porém, suas vidas mudam para sempre quando um ato desesperado leva a consequências trágicas. Por razões que ninguém jamais entenderá completamente, Summer tira a própria vida. Atônitos e arrasados, o trio faz um pacto: nunca tomarão uma “medida drástica” sem antes recorrer um ao outro. Lançamento dia 15.  por Reprodução
Chame o ladrão: como os artistas driblaram a censura do governo militar, de Miguel de Almeida (Record). A partir de episódios reais, o autor apresenta os bastidores de uma batalha silenciosa entre o aparato repressivo do Estado e a inventividade dos artistas. Pseudônimos, metáforas, códigos secretos e estratégias ousadas transformaram a cultura em um espaço de resistência: “jogadas individuais” de artistas que, com seus próprios truques, driblaram a censura; a criação de redes de movimentação para enfrentar a repressão; a gradual perda da narrativa por parte dos militares, quando a censura já não conseguia conter a literatura. Por fim, as histórias expõem também o lado dos censores, ridículo, mesquinho e medíocre. Lançamento dia 29.  por Reprodução
A última dança, de Ruth Hogan (Verus). Durante cinquenta anos, o mundo de Venetia Hargreaves girou em torno do marido. Sua vida se resumia à carreira de sucesso dele, com o jantar servido sempre às seis, uma casa encantadora e um filho tão dedicado aos negócios quanto o pai. Após se tornar viúva, Venetia é deixada com uma casa linda, uma conta bancária invejável e a sensação de que desperdiçou a própria vida. Na juventude, ela era professora de dança e sonhava em abrir a própria escola com um amigo que havia conquistado seu coração, mas acabou escolhendo o caminho mais seguro em vez de seguir seus sonhos.Agora, aos setenta e quatro anos, ela decide tomar as rédeas da própria vida, primeiro com uma transformação no visual e depois adotando um cachorro. Mas Venetia ainda sente que falta alguma coisa… Até que, durante um passeio à beira do rio, ela se vê diante de um prédio que conhece como a palma da sua mão. Lançamento dia 29.  por Reprodução
Dicionário de Africanismos nas Américas, de Nei Lopes (Civilização Brasileira). Com este Dicionário de africanismos nas Américas , Nei Lopes – premiado pesquisador da cultura afro-brasileira – é um verdadeiro presente a todos aqueles interessados em entender como a diáspora africana transformou idiomas e culturas. Reconhecendo a profundidade histórica e cultural das palavras – desde aquelas que usamos cotidianamente, como “atabaque”, “dengue” e “quindim”, até expressões mais específicas, como “efó” e “sassanha”, passando por termos que valem pequenos ensaios, como “carnaval” e “sincretismo” – o autor nos convida a descobrir as conexões entre língua, memória e resistência. Lançamento dia 1.  por Reprodução
Lázar, de Nelio Biedermann (Record). Uma saga que retrata de forma magistral os últimos dias de nobreza de uma linhagem aristocrática húngara. Inspirado na própria família do autor, Nelio Biedermann, Lázár é um dos grandes acontecimentos literários do ano. Lançamento dia 1.  por Reprodução
As grandes desventuras amorosas de Yumeko (Vol. 1), de mamakari (Harlequin). Yumeko Koda nunca foi feliz com sua vida, nem com seu trabalho e muito menos com sua aparência. Só que, depois de sobreviver a um acidente que poderia ter sido fatal, ela acorda bem diferente. Os médicos alegam perda de memória, mas Yumeko gosta de pensar que sua verdadeira personalidade, apaixonada por si mesma e por tudo o que faz, apenas veio à tona. ⁠Lançamento dia 17.  por Reprodução
O mar é longe, de Airton Souza (Record). Com escrita sensível e envolvente, o vencedor do Prêmio Sesc Airton Souza narra a jornada de dois irmãos em busca do desconhecido mar, as perdas e as certezas que se transformam nessa travessia. O mar é longe é um romance imperdível.Na pequena Rosário, cidade no interior do Maranhão, dois irmãos convivem com as águas do rio Itapecuru, que, sendo provedor de alimento e vida, também é palco das piores dores. Aviltados a todo momento pelo brutal pai pescador, “homem que não sabe arrefecer o próprio ódio”, os dois irmãos se cansam da truculência paterna e da resignação da mãe, e resolvem fugir de casa, deixando uma vida de humilhação e violência para trás. Lançamento dia 1.  por Reprodução
Um casamento à deriva, de Sophie Elmhirst (Record). Vencedor do Nero Book Awards de 2024, best-seller do New York Times e incluído na lista de livros favoritos de 2025 de Barack Obama, Um casamento à deriva , livro de estreia de Sophie Elmhirst, conta a emocionante história real de um casal que ficou à deriva por meses no oceano Pacífico. Lançamento dia 1.  por Reprodução
O naufrágio, de Vicent Delecroix (Record). O que leva alguém a não agir frente à possibilidade de uma catástrofe? Inspirado na história real de um grupo de imigrantes que se afogou no Canal da Mancha , O naufrágio , de Vincent Delecroix, é um romance singular e devastador sobre a cumplicidade diante da tragédia. Lançamento dia 1.  por Reprodução
Procura-e uma nova liderança para um novo tempo, de Maria Homem (Record). Se você ocupa ou almeja um lugar de liderança e sente que algo não se encaixa, vê que a repetição de fórmulas não basta e intui que liderar exige que a competência técnica esteja aliada à maturidade psíquica e à sensibilidade ética, este livro é para você.Maria Homem não se propõe a construir um manual de boas práticas de liderança. O convite que faz é para uma mudança de olhar. No mundo em transição em que vivemos, múltiplo, descentralizado e interconectado, a liderança deve ser consciente de sua responsabilidade, mas também de seus limites. É preciso dar espaço, em vez de estar sempre no centro da cena. Lançamento dia 1.  por Reprodução
Série Não Mexa: Não mexa neste celular + Não mexa neste arquivo, de Mikito Chinen (Intrínseca). Em Não mexa neste celular , o leitor tem acesso ao telefone de Kazuma Isshiki, no formato exato de um smartphone. O jovem universitário quer muito arranjar um emprego para conseguir morar com a namorada, mas, durante uma aventura que pode ajudá-lo a conseguir um trabalho, acaba se deparando com algo assustador. No livro, a experiência imersiva intercala texto e capturas de tela de celular, convidando quem lê a adentrar uma história sinistra.Não mexa neste arquivo apresenta uma narrativa dinâmica, construída a partir de transcrições de entrevistas e registros da avaliação psiquiátrica do autor de um assassinato em massa que choca todo o Japão. Transtornado pela crença de que está sendo constantemente observado por um monstro, o assassino se mostra inquieto, paranoico, e seu estado mental o leva a tomar medidas drásticas. Mas o que seria essa entidade misteriosa capaz de deixar alguém com tanto medo?Depois de ler os dois livros ― celular e pasta de arquivos ―, vários pontos suspeitos e ocorrências à primeira vista aleatórias passam a se conectar. Entre plantas baixas, reportagens, imagens sinistras e outros documentos inquietantes, aos poucos a verdade por trás desses casos completamente bizarros vai se revelando. Para descobrir o segredo por completo, basta embarcar nessa experiência literária inovadora e macabra. Apenas lembre-se de que toda escolha tem consequências. Lançamento dia 2.  por Reprodução
Bug nos Millennials, de Aquela Miranda (Record). Nascidos entre 1981 e 1996, os millennials cresceram rebobinando fitas e ouvindo o inconfundível som da internet discada. Um pessoal que acreditou que um curso de datilografia e um bom diploma universitário garantiriam a mesma vida estruturada que os pais tiveram. Mas, quando chegou a vez deles de serem adultos, a estabilidade financeira, o emprego dos sonhos e a conquista da casa própria passaram a ser uma promessa cada vez mais distante.Em Bug nos millennials , a atriz, humorista, roteirista, cronista e criadora de conteúdo Aquela Miranda comenta experiências com que toda uma geração vai se identificar, com a dose certa de sarcasmo e autocrítica. Lançamento dia 1.  por Reprodução
Guia da Copa: falha de cobertura, de Craque Daniel e Professor Cerguinho da Pereira Nunes (Record). Para os fãs inveterados de futebol, torcedores apaixonados apenas durante a Copa e para quem só acompanha as partidas para ter uma desculpa de sair mais cedo do trabalho em dias de jogo do Brasil, este é um guia da Copa diferente de tudo o que já se viu. Lançamento dia 1.  por Reprodução
O trem da meia-noite, de Matt Haig (Bertrand Brasil). Ninguém consegue mudar o passado, mas o Trem da Meia-Noite pode te levar até lá.E te dar a oportunidade de reviver os momentos mais importantes.De ver que tipo de pessoa era de verdade.Os melhores dias de Wilbur foram ao lado de Maggie, seu grande amor. Até a lua-de-mel em Veneza.Até ele jogar tudo fora.Wilbur quer aproveitar a volta no tempo para mudar sua vida. Mas arriscar fazer isso pode significar perder tudo de vez...Uma história mágica de amor. Uma viagem no tempo. Do mesmo universo de A Biblioteca da Meia-Noite. Lançamento dia 15.  por Reprodução
O som do cristal: (K-pop Academy – vol. 3), de Mina Finch (Intrínseca). Perfeito para fãs de Guerreiras do K-pop , o terceiro volume da série K-pop Academy chega com mais perigos e um desafio que pode mudar o destino do grupo AURA para sempre. Lançamento dia 2.  por Reprodução
Os guardiões do brilho: (K-pop Academy – vol. 4), de Mina Finch (Intrínseca). Entre o glamour do universo do K-pop e os dramas nada simples de garotas adolescentes, o AURA vai ter que lançar mão de tudo para protegerem umas às outras e provar que sua lealdade é inabalável. Mais do que nunca, as amigas vão precisar driblar sabotagens inesperadas, enfrentar forças sombrias e até lidar com o lado tóxico da fama. Lançamento dia 2.  por Reprodução
Vertigem, de Lela Brandão (Sextante). Em Vertigem , Lela Brandão, uma das vozes mais autênticas da sua geração, recorre à própria trajetória para nos apresentar um caminho possível de reconexão com o corpo – sem promessas de alívio definitivo, mas com a honestidade de quem aprendeu a enxergar as armadilhas nas quais não quer mais cair.Com uma abordagem que toca em questões universais da condição feminina, Lela fala diretamente com a mulher que vive desconectada de si mesma, trazendo reflexões profundas, sem medo de fazer perguntas desconfortáveis. Lançamento dia 16.  por Reprodução
Dados & disputas, de Kristy Boyce (Pitaya). Hazel Buchanan tem tudo planejado para o último ano do ensino médio: ser respeitada como capitã do corpo coreográfico da banda marcial da escola, iniciar sua primeira campanha de D&D e evitar distrações a todo custo. Só que seus planos sofrem um golpe crítico quando Max, seu ex-melhor amigo e crush de longa data, volta para a cidade com baquetas nas mãos e um inexplicável ar de ressentimento.Tendo a competitividade como traço principal de suas classes, Hazel e Max não conseguem parar de implicar um com o outro. E não ajuda em nada a equipe do corpo coreográfico e a de percussão (onde Max logo faz sua casa) serem rivais há anos. Lançamento dia 30.  por Reprodução
A ira dos dragões, de Olivia Rose Darling (Plataforma21). Cayden Veles, o famoso comandante demoníaco, tornou-se rei de Vareveth. Conquistou o trono para salvar Elowen Atarah, a mulher por quem passou a vida toda procurando. Agora, Cayden está determinado a concluir sua vingança contra o pai de Elowen, mesmo que isso signifique forçar a única pessoa que já amou a aceitar um casamento político.Elowen Atarah tem tudo o que achava que queria. Finalmente se reuniu com seus dragões e agora possui um exército para buscar vingança. Como a única herdeira sobrevivente, o trono de Imirath é seu direito e seu destino, mas ela terá que vencer uma guerra para proclamá-lo e lutar exigirá permanecer ao lado de Cayden Veles, o homem que a resgatou e fez dela uma rainha — e que usou o amor dela como a carta de um jogo. Lançamento dia 8.  por Reprodução
Open to work: Como o LinkedIn pode ajudar você a prosperar na era da IA, de Ryan Roslansky e Aneesh Raman (Intrínseca). Com base nos mais recentes insights de mais de 1 bilhão de profissionais com contas no LinkedIn, Open to work oferece uma visão clara do que de fato está mudando no mercado de trabalho, das habilidades que você realmente precisa ter e de como se manter um passo à frente à medida que a IA remodela todos os aspectos da esfera profissional. Lançamento dia 2.  por Reprodução
Nascida de sangue e cinzas, de Jennifer L. Armentrout (Galera). Sera e Nyktos estão de volta na épica conclusão de sua história. Da autora best-seller Jennifer L. Armentrout, que conquistou milhares de leitores pelo mundo, Nascida de sangue e cinzas é o quarto e último volume da saga Carne e Fogo. Lançamento dia 1.  por Reprodução
Sea Spinner: o guardião da água, de Julie Johnson (Galera). Ela é vento indomável. Ele, água profunda e implacável. Juntos são capazes de despertar uma força tão irresistível quanto letal. Sea Spinner é a aguardada sequência de Wind Weaver , uma romantasia épica, perfeita para fãs de Sarah J. Maas e Avatar: o último mestre do ar . Lançamento dia 1. por Reprodução
Weavingshaw: O lar dos segredos, de Heba Al-Wasity (Alt). O Santo do Silêncio troca moedas por cada confissão sórdida que lhe é revelada. Quanto mais sombrio o segredo, maior o valor a ser recebido. Leena Al-Sayer, uma jovem refugiada, guarda um a sete chaves ― algo que a assombra desde os dezessete anos: ela pode ver os mortos.Quando seu irmão adoece, ela sabe o que precisa fazer para ter meios de curá-lo, mas o segredo de Leena é mais valioso para o Santo do que ela poderia imaginar. Para conseguir o remédio de seu irmão, a garota terá que fazer um acordo e encontrar o fantasma que o Santo procura. Todos os caminhos levam a Weavingshaw, uma propriedade amaldiçoada que, com o tempo, parece aprisioná-los. À medida que Leena se aproxima do Santo e mergulha em seu mundo repleto de perigo, engano e desejo, descobre que ele também tem algo a esconder. Em Weavinshaw  , segredos valem mais que ouro ― e podem custar a própria alma. Lançamento dia 17.  por Reprodução
Me prometa o sol, de Cara Bastone (Intrínseca). Sofrendo com o luto pela morte da melhor amiga, uma jovem mulher tem a vida virada de ponta-cabeça após conhecer um estranho mal-humorado que lhe faz uma promessa inesperada: ele pode ajudá-la a viver novamente. Lançamento dia 2.  por Reprodução
Congo: a história épica de um povo, de David Van Reybrouck (Todavia). Publicado originalmente em 2010, foi traduzido para mais de vinte idiomas e permanecia inédito em português. A partir de uma perspectiva radicalmente humana, o historiador e escritor belga David Van Reybrouck reconstitui a história de um dos lugares mais violentados do mundo. Da pré-história e do início do tráfico de escravizados à colonização belga, da independência turbulenta ao regime brutal de Mobutu, passando pelas guerras civis que marcam o país desde os anos 1990, o livro acompanha as convulsões políticas, econômicas e sociais no coração da África.  Lançamento dia 8.  por Reprodução
Estudo de caso, de Graeme Macrae Burnet (Todavia). Londres, 1965. Uma jovem sem grande experiência do mundo está convencida de que o carismático psicoterapeuta Collins Braithwaite levou sua irmã Veronica ao suicídio. Determinada a descobrir o que de fato aconteceu, ela decide se aproximar do homem que acredita estar no centro dessa tragédia. Para isso, assume uma identidade falsa e se apresenta ao consultório como paciente. Sob o nome de Rebecca Smyth, passa a registrar em cadernos cada uma das sessões, na esperança de arrancar de Braithwaite algo que possa tomar como verdade. Mas o que começa como investigação logo adquire contornos instáveis e perigosos. Lançamento dia 8.  por Reprodução
O lago da criação, de Rachel Kushner (Todavia). Ela é uma espiã de 34 anos e táticas implacáveis, enviada à França para fazer o trabalho sujo de seus empregadores. É assim que "Sadie Smith", a narradora deste extraordinário romance, chega a uma comuna rural de eco-subversivos, com a missão secreta de observá-los.  Lançamento dia 8.  por Reprodução
1, 2, 3... Adivinho! 1, 2, 3... Passarinho!, de Thiago E. (Todavia). Você quer participar de uma adivinhação? Leia o texto, sinta o ritmo, observe a ilustração. Vá sem pressa neste jogo. De quem é aquele ninho? Analise a silhueta: como chama o passarinho? Pelas páginas, paisagens. Curta cada uma delas. As palavras e as imagens contam histórias paralelas. Quem chegar ao fim do livro ganha o nome de aprendiz, vai querer saber bem mais sobre as aves do país. Lançamento dia 8.  por Reprodução
Em primeira mão, de Mhairi McFarlane (Harlequin). Bel Macauley acaba de assumir um cargo de repórter em um importante jornal britânico, impulsionada pelo reconhecimento recente de seu podcast premiado. A equipe é pequena: ela divide o espaço com o colega Aaron e um novo estagiário. O problema é que o estagiário, Connor, tem mais de 30 anos, e a primeira impressão entre os dois não poderia ser pior. Bel o trata com certa superioridade, ele reage com frieza.Connor, por sua vez, está tentando recomeçar. Deixou uma vida estruturada em Londres ― emprego estável, apartamento confortável e um relacionamento aparentemente perfeito ― para correr atrás do sonho de trabalhar como repórter. Agora, tendo que lidar com Bel todos os dias, ele começa a se perguntar se cometeu o maior erro de todos. Lançamento dia 17.  por Reprodução
Alimentação estratégica para a mulher 40+: Um guia prático para eliminar sintomas, modular hormônios e promover beleza e saúde no climatério e na menopausa, de Flávia Cyfer (HarperCollins). Neste livro, Flávia Cyfer, nutricionista funcional especializada em saúde feminina no climatério e na menopausa, apresenta a Alimentação Estratégica 40+ ― uma abordagem baseada em ciência e prática clínica, capaz de aliviar sintomas, modular hormônios de forma natural, reduzir inflamação e promover saúde, beleza e longevidade.Com orientações claras, estratégias aplicáveis e receitas práticas, este livro oferece mais do que informação: entrega autonomia para que a mulher assuma, com segurança, o cuidado com o próprio corpo e viva com qualidade após os 40 anos. Lançamento dia 17.  por Reprodução
Nunca as rosas, de Jennifer K. Lambert (Suma). Com atmosfera que evoca A descoberta das bruxas , de Deborah Harkness, e a intensidade de A casa do mar cerúleo , de T. J. Klune, Nunca as rosas é uma história em que até a magia mais devastadora pode ser usada para criar, e não para destruir. Uma fantasia arrebatadora sobre culpa e poder, solidão e amor. Lançamento em 30 de junho.  por Reprodução
Menino negro, de Richard Wright (Companhia das Letras). Menino negro é o relato de um homem que atravessa a fome, o medo e a segregação racial para descobrir, na leitura e na escrita, a chave de sua própria formação e o impulso para se tornar um dos maiores escritores americanos de todos os tempos. Lançamnto em 30 de junho.  por Reprodução
Um certo cara errado, de Stephanie Archer (Paralela). Hannah Nielsen é uma leitora voraz apaixonada por romances, mas que nunca viveu uma grande história de amor. Às vésperas do seu aniversário de trinta anos, ela resolve que está na hora de deixar de ser uma garota tímida e se tornar uma mulher confiante, aventureira e irresistível. E ela sabe exatamente quem pode ajudá-la nessa missão.Wyatt Rhodes é surfista… o tipo de homem que faz todas as garotas da cidade se derreterem. Seguro de si e com um inegável charme natural, ele é perfeito para o papel de professor de Hannah em seu grande projeto. Só que o seu método é totalmente diferente do que ela esperava: ele propõe aulas de surfe para quebrar o gelo. Lançamento em 23 de junho.  por Reprodução
Aventureiros e larápios: Histórias de quem abalou ou quase quebrou os mercados, de Roberto Teixeira da Costa e Fábio Pahim Jr. (Portfolio-Penguin). Painel de homens e mulheres que balançaram os mercados, Aventureiros e larápios traz perfis de personagens que se envolveram direta ou indiretamente nas maiores crises financeiras, como Alves Reis, que quebrou a economia portuguesa em 1925, até Daniel Vorcaro e o caso do Banco Master. Lançamento em 23 de junho.  por Reprodução
Sua vida me pertence, de Giulianna Palumbo (Seguinte). Até onde você iria pelo seu ídolo? Inspirado nas novelas brasileiras, este thriller cheio de reviravoltas mostra o quanto, de fato, conhecemos aqueles que admiramos.Laura Lacerda está presa. Pouco depois do seu aniversário de dezoito anos, ela cometeu um crime que chocou o país. Obcecada por novelas desde a infância, tudo o que sabemos é que o assassinato tem relação com sua grande ídola, a famosa atriz Beatrice Guttieri. E, como numa boa novela, Laura teve suas próprias motivações ― e essa trama esconde uma série de reviravoltas. Enquanto a jovem conta sua versão dos fatos, duas perguntas pairam no ar: o que exatamente ela fez? E por quê? Lançamento em 23 de junho.  por Reprodução
Faísca, de Ilustralu (Companhia das Letrinhas). Em Faísca, Ilustralu conta a história de Didi, uma personagem tão carismática quanto o de seu best-seller Arlindo ! Apaixonada por Festa Junina, Didi vive uma aventura cheia de humor e coragem enquanto mostra que ser quem a gente é de verdade é um verdadeiro estouro! Lançamento em 2 de junho.  por Reprodução
Menopausa sem censura, de Silvia Ruiz (Fontanar). Aos 47 anos, Silvia Ruiz acreditou que estava enlouquecendo. Insônia, lapsos de memória, dificuldade de concentração e mudanças de humor surgiram no momento mais estável de sua vida. Até que veio o diagnóstico: perimenopausa, a transição que antecede a menopausa. Aliviada por entender o que estava acontecendo, mas indignada pelo silêncio em torno do tema, a jornalista decidiu investigar.O resultado é Menopausa sem censura , um livro que rompe estigmas e enfrenta um preconceito ainda pouco debatido: o etarismo. Lançamento em 9 de junho.  por Reprodução
Floresta de perguntas, de André Gravatá e Anna Cunha (Companhia das Letrinhas). E se a gente atravessasse uma floresta pelos olhos de uma onça? Entre perguntas e descobertas, corra rápido em meio à mata, entre as belezas da natureza, antes que o fogo o alcance. Lançamento 16 de junho.  por Reprodução
A cidade e suas muralhas incertas, de Haruki Murakami (Alfaguara). O novo romance de Haruki Murakami é uma história de amor, memória e perda que atravessa décadas e dois mundos: o real e uma cidade misteriosa, cercada por muralhas. Um livro delicado e inquietante de um dos maiores autores da literatura contemporânea. Lançamento em 9 de junho.  por Reprodução
A vida invisível da sra. Orwell, de Anna Funder (Companhia das Letras). Tendo como ponto de partida a união de George Orwell e Eileen O’Shaughnessy, um dos casamentos literários mais importantes do século XX, Anna Funder reflete de forma honesta sobre o que significa ser esposa e escritora no mundo moderno. Lançamento em 2 de junho.  por Reprodução
Os que amam, odeiam, de Silvina Ocampo e Adolfo Bioy Casares (Companhia das Letras). Silvina Ocampo e Adolfo Bioy Casares escreveram Os que amam, odeiam em Mar del Plata, em pouco mais de um mês, no verão de 1946. Ficaram na praia até o fim da estação, quando já quase não havia ninguém, e ali iniciaram e terminaram o romance.Na história, uma pessoa é envenenada e outra desaparece em um solitário hotel à beira‑mar. O dr. Humberto Huberman, médico homeopata recém-chegado ao balneário em busca de descanso, vê-se envolvido em uma trama de vinganças, amores não correspondidos e paixões exacerbadas pela tempestade de vento e areia que, durante quatro noites, confina os hóspedes no hotel. O sufocante isolamento traz à tona o melhor e o pior de cada um, levando as relações ao limite. Todos são suspeitos. Lançamento em 16 de junho.  por Reprodução
Uma casa, de Alice Sant'Anna e Kammal João (Companhia das Letrinhas). Escrito por Alice Sant'Anna, poeta que estreia na literatura infantil, e ilustrado por Kammal João, as palavras e as imagens deste livro brincam com elementos fantásticos, revelando que o dia a dia também pode ser cheio de imaginação, poesia e bom humor. Lançamento em 23 de junho.  por Reprodução
O beijo do basilisco, Lindsay Straube Bloom Brasil). Aos vinte anos, Temperance Verus está prestes a entrar numa competição que escolhe uma esposa para o príncipe. Quais chances ela teria de se tornar a futura rainha sendo uma pobre camponesa ― que nunca sequer foi beijada? Bom, é para isso que servem os basiliscos.Temperance não espera nada da competição. Para gente como ela, a realeza sempre foi inalcançável. Mas quando é designada a Caspen, o basilisco mais poderoso e cobiçado do treinamento, percebe que talvez tenha uma chance. Lançamento em 23 de junho.  por Reprodução
Hamartia: Amor além da música, de Scarlett Drake (Hoo). Raphael Scott tem tudo o que um astro do rock poderia desejar: sua banda acabou de ganhar um Grammy, seu novo álbum está em produção e seu casamento com uma atriz famosa está batendo à porta. Mas Raphael não para de pensar em Lee Jaehyun, uma estrela do K-pop que se tornou sua completa obsessão. Ele não entende bem de onde veio esse sentimento por Jae, mas não consegue tirá-lo de suas fantasias. Talvez uma única noite com o K-idol possa aliviar seus desejos proibidos e apagar o fogo de uma vez por todas.Jaehyun, por sua vez, sabe que Raphael vai partir seu coração. Afinal, um romance secreto com um rockstar (supostamente hétero) não tem como dar certo. Raphael logo vai se cansar dessa relação e vai voltar para a namorada, uma atriz maravilhosa e linda, e Jae vai levar um pé na bunda. De novo. Mas ele não se importa. Pelo menos por uma noite, Jae vai aceitar o que Raphael tem a oferecer: o sorriso charmoso, o coração brilhante e honesto, os beijos ávidos. Lançamento em 5 de junho.  por Reprodução
Lassiter: destino, desejo e redenção, de J. R. Ward (Universo dos Livros). Lassiter sempre foi um observador – um anjo caído com poder suficiente para influenciar o destino, mas não para escapar do próprio julgamento. Agora, após ultrapassar limites proibidos, ele precisa enfrentar as consequências: o Criador o está chamando de volta.Mas algo o impede de ir. Alguém.Rahvyn não deveria estar ali. Deslocada em um presente que não lhe pertence, ela guarda poderes que desafiam qualquer explicação. Ainda assim, não consegue resistir a Lassiter. A conexão entre eles é imediata. Intensa. Perigosa. E pode não ser real. Lançamento em 5 de junho.  por Reprodução
Diga-me em segredo, Mercedes Ron (Universo dos Livros). Kamila Hamilton recebe seus dois melhores amigos de volta à sua vida. O problema é que Taylor e Thiago Di Bianco já não são apenas amigos. Agora são muito mais.Thiago e seus olhos verdes são de tirar o fôlego. Taylor e seus olhos azuis nunca decepcionam.Os irmãos cresceram, assim como os sentimentos de Kamila. E agora que a vida dela virou de cabeça para baixo, com sua família se despedaçando e suas amigas se afastando, ela precisará mais do que nunca… dos dois. Lançamento em 5 de junho.  por Reprodução
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Sem juízo, de Elsie Silver (Arqueiro). Beau Eaton é o orgulho de Chestnut Springs. Todos adoram ter um herói militar como conterrâneo. Mesmo que ele seja atormentado pelo passado.Bailey Jansen é uma jovem tímida da periferia que trabalha como bartender. Nascida na família menos respeitada da cidade, ela só quer distância do pai e dos irmãos – e de tudo de ruim que eles já fizeram. Agora os dois ficaram noivos. Na verdade, combinaram simular um noivado. Lançamento no dia 2.  por Reprodução

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