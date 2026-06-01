LITERATURA

Não leu nada este ano? Confira 68 livros que chegam às livrarias em junho

Há novidades de autoras queridinhas dos últimos anos, como Freida McFadden e Rebecca Yarros

Thais Borges

Publicado em 1 de junho de 2026 às 05:00

Não leu nada este ano? Confira 68 livros que chegam às livrarias em junho Crédito: Pexels

Chegamos quase à metade do ano e você ainda não conseguiu colocar a meta de leitura em dia? Pois o mês de junho promete ser um dos mais agitados para leitores no Brasil, com lançamentos de livros aguardados e novos títulos nacionais com potencial de causar impacto. Ao longo do mês, devem chegar às livrarias importantes lançamentos de gêneros como romance (e seus subgêneros, como a romantasia e o dark romance), thriller e até não ficção.

Há novidades de autoras queridinhas das listas de bestseller nos últimos anos, como Freida McFadden (de A Empregada), Rebecca Yarros (autora de Quarta Asa) e Elsie Silver (famosa pelos livros de romance ‘com cowboy’). Entre os nomes de não ficção, há o novo livro do baiano Matheus Rocha e o livro experimento de Aza Njeri. Também chegam sequências ou novas obras no mesmo universo de títulos como A Biblioteca da Meia-Noite (Matt Haig) e De Sangue e Cinzas (Jennifer L. Armentrout). Aqui, listamos 68 indicações que valem a pena ficar de olho.