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Corridas na Bahia: veja 25 provas já confirmadas para junho

Mesmo com os feriados, o calendário esportivo promete movimentar praticantes do esporte

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 1 de junho de 2026 às 05:01

Corrida do SESI está na 2ª edição e será realizada simultaneamente em todas as capitais do país
A corrida do SESI terá etapas em junho na Bahia Crédito: Valter Pontes/Coperphoto/Sistema FIEB

A agenda de corridas segue intensa na Bahia e oferece opções para todos os perfis de praticantes do esporte. Mesmo em um mês com feriados como o São João, o número de provas espalhadas pelo estado mostra o momento de crescimento da modalidade. Em fevereiro, uma reportagem do CORREIO revelou que há pelo menos uma corrida oficial sendo realizada a cada dois dias na Bahia.

Ao longo de junho, os corredores terão à disposição provas com propostas variadas: desde eventos organizados por bancos e prefeituras até corridas religiosas ou temáticas do período junino ou da Copa do Mundo. A maioria das provas também oferece opções de distâncias como 5km e 10km, mas há também aquelas com percursos maiores ou menores. Para ajudar na escolha, reunimos 25 corridas confirmadas para acontecer nas próximas semanas em diferentes cidades baianas. 

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25 provas de corrida para fazer em junho de 2026

6 de junho: Corrida Xamego Night Run - Itabuna. Largada às 19h, na Câmara Municipal de Itabuna. Mais informações em: https://www.races.com.br/xamego-night-run-26 por Reprodução
6 de junho: Corre Louco Night Run - Simões Filho. Largada às 19h, na Praça da Bíblia. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/corrida-corre-louco por Reprodução
7 de junho: Corrida das Igrejas - Porto Seguro. Largada na Orla Norte - Rotatória 2, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/1a-corrida-das-igrejas-20260114101738 por Reprodução
7 de junho: Corrida da Bamor - Salvador. Local: Orla de Pituaçu, às 5h30. Mais informações em: https://www.meubilhete.com.br/corrida-da-bamor por Reprodução
7 de junho: Treinão Jr. Junino - Conceição do Coité, às 6h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/treinao-jr-junino-coite por Reprodução
7 de junho: Trilha da Elite - Catu. Largada em frente ao Atakarejo, às 7h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/trilha-da-elite por Reprodução
7 de junho: Corre Abrantes - Camaçari. Largada às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/corre-abrantes por Reprodução
7 de junho: Circuito Sesc de Corridas - Irecê. Concentração às 6h30 na Praça Dr. Mário Dourado Sobrinho (Praça do Banco do Brasil). Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/circuito-sesc-de-corridas-2026-etapa-irece/3333695?referrer=www.sescbahia.com.br&referrer=www.sescbahia.com.br por Reprodução
7 de junho: 1º Circuito Corre Junto - São Sebastião do Passé. Concentração no Buteco do Fusca, às 6h30. https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/circuito-corre-junto por Reprodução
7 de junho: 5ª Meia Maratona da Capital da Fé - Bom Jesus da Lapa. Largada às 6h45. Mais informações em: https://mssport.com.br/ms-evento/5a-meia-maratona-da-capital-da-fe-07-06-2026/ por Reprodução
13 de junho: Corrida Serrinha 150 anos; Largada: Centro, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/corida-serrinha-150-anos por Reprodução
13 de junho: Frajola Run - Dias D'Ávila. Largada na Praça do Imbassaí, às 17h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/frajola-run-experience por Reprodução
14 de junho: 3ª Corrida de Rua Brumado 149 anos - Brumado. Largada na Praça Armindo Azevedo, às 7h. Mais informações em: https://www.races.com.br/3-corrida-de-rua-brumado-149-anos por Reprodução
14 de junho: Corrida Ecológica - Lauro de Freitas. Largada: em frente ao  Centro Administrativo de Lauro de Freitas, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/ii-corrida-ecologica-de-lauro-de-freitas por Reprodução
14 de junho: Circuito Corrida da Praia 2ª Etapa - Ilhéus. Largada: Praia dos Milionários, às 19h. Mais informações em: https://www.races.com.br/2a-etapa-do-circuito-corrida-da-praia-ilheus-ba-2026 por Reprodução
14 de junho: Corrida Movimento - Salvador. Largada na Praça Osório Villas Boas (antiga sede de praia do Bahia), na nova Orla de Salvador, às 6h30. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/4-corrida-movimento por Reprodução
14 de junho: 3º Longão Junino - Dias D'Ávila. Saída: Praça da Nova Dias D’Ávila (21km) e Biribeira (10km), às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/3-longao-junino por Reprodução
14 de junho: Coopag run - Várzea Nova. Largada na Cidade do Saber, às 7h. Mais informações em: https://centraldacorrida.com.br/evento/3coopagrun por Reprodução
27 de junho: Circuito Sesc de Corridas - Barreiras. Largada: Praça Governador Doutor João Durval Carneiro (em frente à Câmara Municipal dos Vereadores), às 19h. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---barreiras por Reprodução
20 de junho: 4ª Corrida de São João de Paratinga - Paratinga. Mais informações em: https://mssport.com.br/ms-evento/4a-corrida-de-sao-joao-de-paratinga/ por Reprodução
21 de junho: Circuito Itamaraju Run Inverno - Itamaraju. Mais informações em: https://sigoinscricao.com.br/inscricao/circuitoitamarajuruninvernokitlagoa/ por Reprodução
21 de junho: 2ª Meia Maratona Bella - Itabela. Mais informações em: https://www.instagram.com/esportes_itabela/ por Reprodução
27 de junho - Circuito Sesc de Corridas - Barreiras. Concentração: Praça Governador Doutor João Durval Carneiro (em frente à Câmara Municipal dos Vereadores), às 18h30. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---barreiras por Reprodução
27 de junho: Porto Saúde Track&Field Experience Running Profit Runner - Porto Seguro. Local: Arraial d’Ajuda Praça Brigadeiro Eduardo Gomes. Largada às 16h15. Mais informações em: https://www.tfsports.com.br/tf-experience/experience-213/ por Reprodução
28 de junho: Circuito Banco do Brasil - Salvador. Largada no Jardim de Alah. Mais informações em: https://www.circuitobb.com.br/salvador/unica por Reprodução
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6 de junho: Corrida Xamego Night Run - Itabuna. Largada às 19h, na Câmara Municipal de Itabuna. Mais informações em: https://www.races.com.br/xamego-night-run-26 por Reprodução

Mudanças ou cancelamentos de prova são de responsabilidade exclusiva dos organizadores de cada evento.

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