ESPORTE

Corridas na Bahia: veja 25 provas já confirmadas para junho

Mesmo com os feriados, o calendário esportivo promete movimentar praticantes do esporte

Thais Borges

Publicado em 1 de junho de 2026 às 05:01

A corrida do SESI terá etapas em junho na Bahia Crédito: Valter Pontes/Coperphoto/Sistema FIEB

A agenda de corridas segue intensa na Bahia e oferece opções para todos os perfis de praticantes do esporte. Mesmo em um mês com feriados como o São João, o número de provas espalhadas pelo estado mostra o momento de crescimento da modalidade. Em fevereiro, uma reportagem do CORREIO revelou que há pelo menos uma corrida oficial sendo realizada a cada dois dias na Bahia.

Ao longo de junho, os corredores terão à disposição provas com propostas variadas: desde eventos organizados por bancos e prefeituras até corridas religiosas ou temáticas do período junino ou da Copa do Mundo. A maioria das provas também oferece opções de distâncias como 5km e 10km, mas há também aquelas com percursos maiores ou menores. Para ajudar na escolha, reunimos 25 corridas confirmadas para acontecer nas próximas semanas em diferentes cidades baianas.

25 provas de corrida para fazer em junho de 2026 1 de 25