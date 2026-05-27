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Sem perigos e batalhas: conheça 10 livros de cozy fantasy, o gênero literário que virou febre

Entenda por que a fantasia aconchegante tem atraído atenção de leitores e do mercado editorial

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 27 de maio de 2026 às 06:00

Fantasia aconchegante? Entenda que gênero é esse e conheça 10 livros de cozy fantasy
Fantasia aconchegante? Entenda que gênero é esse e conheça 10 livros de cozy fantasy Crédito: Freepik

Uma das principais tendências literárias dos últimos tempos é a mescla de diferentes gêneros em uma mesma obra. Foi assim que, em meio ao cenário aquecido tanto para a fantasia quanto para a ficção de cura (que traz narrativas reflexivas e acolhedoras), cresceu o movimento da ‘cozy fantasy’ - ou seja, um subgênero da fantasia que foca em cenários de conforto e dinâmicas entre amigos.

Ou seja, ainda que exista construção de mundo, sistema de magia e seres fantásticos (tais como ogros, feéricos e por aí vai), o foco não são guerras épicas. Sem grandes perigos para os protagonistas e destaque para tramas cotidianas, o final feliz é uma certeza na maior parte das vezes.

Conheça 10 livros de 'cozy fantasy', a fantasia acolhedora

À espera de um feitiço, de Amy Coombe (Intrínseca). Nesta fantasia aconchegante ambientada em uma livraria de uma cidadezinha, uma princesa amaldiçoada precisa descobrir o verdadeiro desejo de seu coração para se libertar.  por Reprodução
A loja de feitiços, de Sarah Beth Durst (Intrínseca). Kiela sempre teve dificuldade em lidar com pessoas. Felizmente, como bibliotecária da Grande Biblioteca de Alyssium, ela e seu assistente, Caz — um clorófito falante —, passaram os últimos anos isolados entre os livros de feitiços mais preciosos do império, preservando-os para os membros da elite da cidade — os únicos autorizados por lei a utilizar magia.Quando uma revolução começa e a biblioteca é incendiada, Kiela e Caz fogem com todos os livros que conseguem carregar e se dirigem a um lugar que ela pensou que nunca veria novamente: Caltrey, a ilha onde cresceu. por Reprodução
O amor nos tempos do inferno, de Jaysea Lynn (Paralela). Uma deliciosa romantasia sobre o encontro da paixão e da felicidade nos lugares mais inesperados e sobre como a morte nem sempre é o fim. por Reprodução
Toda chance tem chá, de Rebecca Thorne (Astral Cultural). Tudo o que Reyna e Kianthe desejam é abrir uma livraria que sirva um delicioso chá, em um lugar acolhedor, com direito a assoalho de madeira, luzes amareladas e plantas por toda a parte. Mas esse sonho parece estar bem longe de se tornar realidade — afinal, Reyna trabalha na Guarda Real de uma rainha tirana e Kianthe é a Maga mais poderosa que existe.Porém, depois de ser feita como refém por um assassino, Reyna percebe quanto está cansada de arriscar a própria vida por uma rainha egocêntrica. Enquanto isso, Kianthe só está esperando uma chance de fugir de todas as responsabilidades provenientes de seu grande poder. Então, juntas, ambas fogem e se estabelecem em Tawney, uma cidade gelada, perto da terra dos dragões, e finalmente abrem a livraria dos sonhos. por Reprodução
Cafés & Lendas, de Travis Baldree (Intrínseca). Fenômeno do TikTok, uma alta fantasia de baixíssimo perigo em que uma orc decide mudar de vida e encontra pelo caminho uma verdadeira família e um novo amor por Reprodução
O adorável café dos dragões, de A. T. Quareshi (Harlequin). Saphira sabe que dragões não são exatamente os animais mais comportados para se ter em uma cafeteria, mas sua avó lhe ensinou a nunca desistir.Aiden está mais interessado em plantas e jardins do que em cuidar de um filhotinho desobediente de dragão, mas as mágoas do passado ainda o assombram.Quando uma mulher aprendendo a se virar sozinha e um homem que insiste em ficar sozinho cruzam caminhos, o resultado é mais especial do que grãos de café torrados por dragões. por Reprodução
Livros & Ossos, de Travis Baldree (Intrínseca). Ambientada no universo do best-seller Cafés e Lendas , a prequel Livros e Ossos é uma jornada de alta fantasia, primeiros amores e muitos livros antigos por Reprodução
Uma sociedade de doces e magia, de J. Penner (Alta Novel). Arleta Starstone é uma mera humana em um mundo governado pela magia, e está armada só com receitas deliciosas e um sonho quase impossível: abrir a própria padaria. Mas quando um convite inesperado coloca seus talentos sob os refletores de uma competição de culinária mágica, Arleta descobre que a verdadeira magia não se resume a feitiços ― está na amizade, no amor e na coragem de seguir o próprio coração. por Reprodução
Reencantada, de Lucy Jane Wood (Alta Novel). Belladonna Blackthorn não perdeu de fato sua centelha mágica… mas também não a vê há algum tempo.Com a feitiçaria relegada ao segundo plano e um chefe tóxico tornando seus dias insuportáveis, Belle se esforça para manter a querida Livraria Lunar de pé e simplesmente viver um dia após o outro. A última coisa para a qual ela tem tempo é aperfeiçoar sua magia.Por isso, quando seu trigésimo aniversário traz consigo uma convocação do coven e um julgamento que colocará à prova sua dignidade como bruxa, Belle teme o pior. Com apenas o mês de outubro para provar seu valor ― ou arriscar perder seus poderes de vez ―, ela precisará de toda a ajuda possível: das mulheres ao seu redor, de um mentor improvável e até de um guardião irritante que jurou protegê-la em nome do coven. por Reprodução
A sociedade supersecreta de bruxas rebeldes, de Sangu Mandanna (Galera). A sociedade supersecreta de bruxas rebeldes é uma fantasia romântica para quem não resiste a uma leitura aconchegante com um toque de magia. Na história, Mika, uma bruxa solitária, enfim tem a oportunidade de fazer parte de uma família e encontrar um novo amor. por Reprodução
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À espera de um feitiço, de Amy Coombe (Intrínseca). Nesta fantasia aconchegante ambientada em uma livraria de uma cidadezinha, uma princesa amaldiçoada precisa descobrir o verdadeiro desejo de seu coração para se libertar.  por Reprodução

“Embora mantenha características da fantasia clássica e da ficção de cura, o subgênero se diferencia desses estilos ao ‘limitar’ o épico à ambientação, enquanto os dilemas comuns dos personagens, como relacionamentos e trabalho, costumam estar no centro das narrativas. Você não vai encontrar grandes batalhas como as dos livros de fantasia, mas sim os personagens que muitas vezes permeiam essas narrativas”, explica a editora de aquisições da editora Intrínseca, Marina Ginefra.

Foi a Intrínseca que trouxe para o Brasil, em 2024, aquele que talvez seja um dos títulos mais conhecidos do gênero - Cafés & Lendas, de Travis Baldree. Hit no TikTok, a obra é apresentada como uma “alta fantasia de baixíssimo perigo em que uma orc decide mudar de vida e encontra, pelo caminho, uma verdadeira família e um novo amor”. Orc é criatura mágica tal qual uma fada ou um ogro e ganhou popularidade ao aparecer em obras como as de J. R. R. Tolkien.

“Café e Lendas é um dos marcos do subgênero e um dos pioneiros, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Quando ele foi lançado por aqui, quase não existiam títulos de cozy fantasy nos catálogos das editoras. Atualmente esse número aumentou, mas ainda são poucas as opções”, analisa Marina.

Mercado editorial

Pensando nisso, a Intrínseca trouxe mais dois títulos somente esse ano: A loja de feitiços, de Sarah Beth Durst, lançado em março, e À espera de um feitiço, de Amy Coombe. Enquanto o primeiro livro conta a história de Kiela, uma bibliotecária que foge de uma revolução e recomeça a vida em uma ilha mágica vendendo geleias e feitiços secretos, o segundo é um conto de fadas moderno com representatividade LGBTQIAPN+.

Em À espera de um feitiço, a princesa Tandy fica presa em uma livraria mágica e aproveita o isolamento para descobrir o que seu coração realmente deseja. “A aceitação tem sido muito boa, especialmente por atingir um público que procura histórias focadas na experiência humana e cotidiana, e que já conhecia um pouco do universo das cozy fantasies através dos videogames, onde o subgênero faz muito sucesso”, analisa a editora de aquisições.

Para Marina, as fantasias cozy viraram tendência no mercado editorial brasileiro porque são capazes de transmitir a sensação de conforto que muitos leitores buscavam, especialmente depois de vivências como a pandemia da covid-19 e as guerras nos últimos tempos.

Para completar, de acordo com ela, são obras que oferecem uma perspectiva intimista sobre as aventuras cotidianas de mundos fantásticos. Para muita gente que já cansou de histórias épicas sempre vindo calhamaços e sagas intermináveis, essa pode ser uma boa opção. “A entrada de mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ nesse mercado predominantemente masculino aumentou a diversidade de escritores e leitores do gênero, abrindo um espaço maior para suas variações”, acrescenta.

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