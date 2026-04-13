BBB 26

Equipe de Milena reage após acusação de Tadeu Schmidt sobre favorecimento no BBB 26

Defesa da sister negou ajuda a Jordana na Prova do Líder

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2026 às 08:02

Milena no BBB 26 Crédito: Globo/Reprodução

A equipe de Milena se pronunciou neste domingo (12) após a repercussão de uma fala de Tadeu Schmidt durante a Prova do Líder do BBB 26. O apresentador sugeriu que a participante teria dado uma vantagem à adversária Jordana, o que foi rapidamente contestado pela defesa da sister.

A polêmica começou na etapa final da prova de memória, quando Milena comentou em voz alta que havia cometido um erro na montagem. A atitude chamou a atenção de Tadeu, que disse ao vivo: "Tia Milena deu a chance pra Jordana, contou para Jordana que tinha errado". Após a fala do apresentador, começaram a surgir teorias de que a recreadora teria favorecido a adversária.

Milena do 'BBB 26' tem uma irmã gêmea 1 de 12

Em nota, porém, a equipe negou qualquer tipo de ajuda e classificou a acusação como infundada. "Estão circulando narrativas falsas de que Milena haveria entregado a prova para Jordana. Isso é mentira e sequer faz sentido porque a Jordana é um embate direto da Milena na casa", afirmou o comunicado.

O posicionamento também rebateu a interpretação da fala do apresentador. "A fala do Tadeu dá a entender que a Milena deu uma chance para a Jordana, mas vendo o vídeo fica claro que não foi dessa forma. Vamos jogar com a verdade!", destacou.

Antes e depois de Jordana do BBB 26 1 de 12

Após a dinâmica, Jordana também se manifestou e negou ter sido beneficiada. Segundo ela, ao ouvir o comentário de Milena, acabou se confundindo e trocou uma peça correta, cometendo seu único erro na prova.