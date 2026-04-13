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Equipe de Milena reage após acusação de Tadeu Schmidt sobre favorecimento no BBB 26

Defesa da sister negou ajuda a Jordana na Prova do Líder

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2026 às 08:02

Milena no BBB 26
Milena no BBB 26 Crédito: Globo/Reprodução

A equipe de Milena se pronunciou neste domingo (12) após a repercussão de uma fala de Tadeu Schmidt durante a Prova do Líder do BBB 26. O apresentador sugeriu que a participante teria dado uma vantagem à adversária Jordana, o que foi rapidamente contestado pela defesa da sister.

A polêmica começou na etapa final da prova de memória, quando Milena comentou em voz alta que havia cometido um erro na montagem. A atitude chamou a atenção de Tadeu, que disse ao vivo: "Tia Milena deu a chance pra Jordana, contou para Jordana que tinha errado". Após a fala do apresentador, começaram a surgir teorias de que a recreadora teria favorecido a adversária.

Milena do 'BBB 26' tem uma irmã gêmea

Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira por Arquivo pessoal
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira e a sobrinha Alice por Arquivo pessoal
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Milena (BBB 26) por Arquivo pessoal
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
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Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais

Em nota, porém, a equipe negou qualquer tipo de ajuda e classificou a acusação como infundada. "Estão circulando narrativas falsas de que Milena haveria entregado a prova para Jordana. Isso é mentira e sequer faz sentido porque a Jordana é um embate direto da Milena na casa", afirmou o comunicado.

O posicionamento também rebateu a interpretação da fala do apresentador. "A fala do Tadeu dá a entender que a Milena deu uma chance para a Jordana, mas vendo o vídeo fica claro que não foi dessa forma. Vamos jogar com a verdade!", destacou.

Antes e depois de Jordana do BBB 26

Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Jordana do BBB 26 quando criança por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Jordana, do "BBB 26", com os pais na infância por Reprodução/Redes Sociais
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
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Jordana do BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais

Após a dinâmica, Jordana também se manifestou e negou ter sido beneficiada. Segundo ela, ao ouvir o comentário de Milena, acabou se confundindo e trocou uma peça correta, cometendo seu único erro na prova.

A equipe da participante reforçou que as imagens comprovam a versão apresentada. "Como podem ver no vídeo, a Milena comenta que errou a lâmpada, já o que a Jordana troca são outras peças, e foi justamente nessa troca que Jordana erra, o que leva ao desempate com a Gabi", concluiu.

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Tags:

Bbb bbb 26 Tadeu Schmidt Jordana Milena tia Milena

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