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Ex-esposa de Pedro Espíndola permite presença de familiares do ex-BBB em festa da filha, mas impõe limites

Rayne Luiza liberou que parentes do ex-marido fossem ao primeiro mêsversário de Aurora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2026 às 07:23

Rayne Luiza e a filha, Aurora
Rayne Luiza e a filha, Aurora Crédito: Reprodução

Um possível início de reaproximação entre a família de Pedro Espíndola, ex-participante do BBB 26, e sua ex-esposa, Rayne Luiza, veio à tona neste domingo (12). A influenciadora permitiu que alguns familiares do ex estivessem presentes na festa de mêsversário da filha do casal, marcando uma mudança de postura após um período de afastamento. As informações foram divulgadas pelo portal LeoDias.

Até então, Rayne não autorizava qualquer contato entre a criança e os parentes paternos. Desta vez, no entanto, o irmão de Pedro e a esposa participaram da comemoração, sinalizando uma abertura restrita.

Mêsversário de Aurora

Irmão de Pedro e esposa com Rayne Luiza no mêsversário de Aurora por Reprodução
Irmão de Pedro e esposa com Rayne Luiza no mêsversário de Aurora por Reprodução
Rayne Luiza e a filha, Aurora por Reprodução
Irmão de Pedro e esposa com Rayne Luiza no mêsversário de Aurora por Reprodução
Rayne Luiza no mêsversário de Aurora por Reprodução
Rayne Luiza e a filha, Aurora por Reprodução
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Irmão de Pedro e esposa com Rayne Luiza no mêsversário de Aurora por Reprodução

Apesar do gesto, a aproximação não deve se estender ao ex-BBB. Segundo informações obtidas pelo site, nem Pedro nem os avós paternos teriam procurado saber sobre a recém-nascida desde o nascimento, o que reforça o distanciamento atual.

Mesmo diante de uma possível tentativa futura de reconexão, Rayne não demonstra interesse em permitir a aproximação do pai ou dos avós com a filha neste momento.

Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana

Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro por Reprodução
Equipe de Pedro, do 'BBB 26', abandonou trabalho nas redes por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro tentou beijar Jordana por Reprodução
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Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução

Pedro Espíndola segue internado após um novo episódio de surto psicótico, pouco tempo depois de receber alta de uma primeira internação. No fim de março, ele se envolveu em uma confusão em uma barbearia em Curitiba e voltou a ser hospitalizado dias depois.

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Bbb bbb 26 Aurora Rayne Luiza Pedro Espíndola

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