BBB 26

Ex-esposa de Pedro Espíndola permite presença de familiares do ex-BBB em festa da filha, mas impõe limites

Rayne Luiza liberou que parentes do ex-marido fossem ao primeiro mêsversário de Aurora

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2026 às 07:23

Rayne Luiza e a filha, Aurora Crédito: Reprodução

Um possível início de reaproximação entre a família de Pedro Espíndola, ex-participante do BBB 26, e sua ex-esposa, Rayne Luiza, veio à tona neste domingo (12). A influenciadora permitiu que alguns familiares do ex estivessem presentes na festa de mêsversário da filha do casal, marcando uma mudança de postura após um período de afastamento. As informações foram divulgadas pelo portal LeoDias.

Até então, Rayne não autorizava qualquer contato entre a criança e os parentes paternos. Desta vez, no entanto, o irmão de Pedro e a esposa participaram da comemoração, sinalizando uma abertura restrita.

Mêsversário de Aurora 1 de 6

Apesar do gesto, a aproximação não deve se estender ao ex-BBB. Segundo informações obtidas pelo site, nem Pedro nem os avós paternos teriam procurado saber sobre a recém-nascida desde o nascimento, o que reforça o distanciamento atual.

Mesmo diante de uma possível tentativa futura de reconexão, Rayne não demonstra interesse em permitir a aproximação do pai ou dos avós com a filha neste momento.

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