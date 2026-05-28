MILIONÁRIA!

Após ganhar o BBB 26, Ana Paula Renault recusa luxo e segue em apartamento sem elevador; veja fotos

A campeã do "BBB 26" decidiu manter a mesma rotina no movimentado Centro de São Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:08

O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP Crédito: Reprodução/X

Se você ganhasse uma bolada de quase 6 milhões de reais, o que você faria primeiro? Comprar uma mansão em um condomínio fechado? Uma cobertura de luxo com vista para o mar? Pois é, mas a mais nova milionária do Brasil, Ana Paula Renault, decidiu seguir um caminho completamente oposto. Mesmo após se consagrar a grande campeã do BBB 26 e faturar o prêmio histórico de R$ 5,7 milhões, a mineira surpreendeu os internautas ao continuar morando exatamente no mesmo endereço de antes da fama.

Veja fotos do apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP 1 de 10

Os fãs mais atentos, que reparam em cada detalhe, fizeram uma verdadeira investigação nas redes sociais da ex-BBB. Ao analisarem os cenários dos vídeos recém-postados por ela, o público matou a charada: o famoso fundo com ripas de madeira que aparece em suas gravações atuais é idêntico ao do quarto onde ela já vivia.

Para confirmar a teoria, um fã-clube resgatou um tour em vídeo gravado por Ana Paula no ano passado. Nas imagens, é possível ver a intimidade da jornalista no sofá da sala, preparando receitas na cozinha e trabalhando na escrivaninha de seu quarto.

Pai de Ana Paula Renault morreu na reta final do BBB 26 1 de 9

O apartamento de Ana Paula fica localizado em um prédio de apenas dois andares, que não conta com elevador e muito menos com vaga na garagem, em plena Rua Augusta, um dos pontos mais movimentados e boêmios da região central de São Paulo.

Como se não bastasse o agito natural da calçada, o imóvel fica estrategicamente posicionado em cima de um restaurante de comida espanhola e colado em um bar. Ou seja, barulho e movimento ali não são problemas para a campeã.