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Após ganhar o BBB 26, Ana Paula Renault recusa luxo e segue em apartamento sem elevador; veja fotos

A campeã do "BBB 26" decidiu manter a mesma rotina no movimentado Centro de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:08

O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP Crédito: Reprodução/X

Se você ganhasse uma bolada de quase 6 milhões de reais, o que você faria primeiro? Comprar uma mansão em um condomínio fechado? Uma cobertura de luxo com vista para o mar? Pois é, mas a mais nova milionária do Brasil, Ana Paula Renault, decidiu seguir um caminho completamente oposto. Mesmo após se consagrar a grande campeã do BBB 26 e faturar o prêmio histórico de R$ 5,7 milhões, a mineira surpreendeu os internautas ao continuar morando exatamente no mesmo endereço de antes da fama.

Veja fotos do apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP

O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
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O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
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O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X

Os fãs mais atentos, que reparam em cada detalhe, fizeram uma verdadeira investigação nas redes sociais da ex-BBB. Ao analisarem os cenários dos vídeos recém-postados por ela, o público matou a charada: o famoso fundo com ripas de madeira que aparece em suas gravações atuais é idêntico ao do quarto onde ela já vivia.

Para confirmar a teoria, um fã-clube resgatou um tour em vídeo gravado por Ana Paula no ano passado. Nas imagens, é possível ver a intimidade da jornalista no sofá da sala, preparando receitas na cozinha e trabalhando na escrivaninha de seu quarto. 

Pai de Ana Paula Renault morreu na reta final do BBB 26

Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault, ex-deputado por Divulgação/TV Globo
auto-upload por auto-upload
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
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Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram

O apartamento de Ana Paula fica localizado em um prédio de apenas dois andares, que não conta com elevador e muito menos com vaga na garagem, em plena Rua Augusta, um dos pontos mais movimentados e boêmios da região central de São Paulo.

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Como se não bastasse o agito natural da calçada, o imóvel fica estrategicamente posicionado em cima de um restaurante de comida espanhola e colado em um bar. Ou seja, barulho e movimento ali não são problemas para a campeã.

Apesar de continuar firme e forte no Centro da capital paulista, a ex-BBB já confessou que não pretende passar o resto da vida dividindo parede com o comércio local. Logo após deixar o confinamento da Globo, Ana Paula manifestou publicamente o desejo de usar parte do prêmio para comprar o seu primeiro apartamento próprio.

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Tags:

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