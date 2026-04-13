Carol Portaluppi faz alerta após susto no mar: 'Correnteza vai puxando para baixo'

Filha de Renato Gaúcho, influenciadora contou que ignorou sinais do mar e foi atingida por uma sequência de ondas

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2026 às 06:40

Carol Portaluppi Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Carol Portaluppi, de 31 anos, usou as redes sociais neste domingo (12) para contar um susto que passou ao entrar no mar da praia de Itacoatiara, em Niterói, no Rio de Janeiro. Filha do técnico Renato Gaúcho, ela admitiu que ignorou sinais importantes antes de entrar na água e aproveitou o relato para fazer um alerta aos seguidores.

Segundo Carol, a falta de atenção às condições do mar foi determinante para o episódio. "Eu não estava observando o mar. Isso é meu erro. Quando a gente chegou na beira, minha amiga disse que não ia entrar. Outro detalhe, não tinha ninguém na água. Quando você não conhece, precisa prestar atenção", disse.

Ela contou que decidiu entrar mesmo assim, aproveitando um momento em que não havia ondas aparentes. "Eu ignorei isso e falei que ia entrar. No momento, não estava vindo nenhuma onda. Eu entrei rápido, porque nessa hora fica mais fácil. A areia não era reta, e a onda estoura na beira. Eu não tinha visto...", relatou.

Logo em seguida, foi surpreendida por uma sequência forte de ondas. "Quando eu subi, de mergulhar, estourou uma onda gigante na minha cabeça. Obviamente, estavam vindo outras atrás. Eu mergulhei e já subi rápido. Resumindo, tomei cinco na cabeça. Na quinta, meu fôlego já não estava igual", desabafou.

A influenciadora também destacou a dificuldade de se manter em pé por causa do fundo irregular e da força da água. "A areia não é reta e durinha. Quando você pisa, ela afunda. A correnteza vai puxando para baixo", explicou. Em meio ao susto, ela chegou a considerar se deixar levar pelas ondas para tentar sair da área mais forte, mas conseguiu aproveitar uma pausa para voltar à areia. "Quando parou, eu saí correndo igual uma louca", contou.

Leia mais

Imagem - Eliminada do BBB 26, Marciele se choca ao descobrir beijo entre Jonas e Jordana: 'Estou passada'

Eliminada do BBB 26, Marciele se choca ao descobrir beijo entre Jonas e Jordana: 'Estou passada'

Imagem - Britney Spears se interna em clínica de reabilitação após período turbulento, diz site

Britney Spears se interna em clínica de reabilitação após período turbulento, diz site

Imagem - Luana Piovani detona Neymar Jr. e dispara: 'aborto da natureza'

Luana Piovani detona Neymar Jr. e dispara: 'aborto da natureza'

Mais recentes

Imagem - Virginia Fonseca expõe crítica de Vini Jr. ao seu look: 'Disse que é para eu nunca mais eu sair de casa assim'

Virginia Fonseca expõe crítica de Vini Jr. ao seu look: 'Disse que é para eu nunca mais eu sair de casa assim'
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (13 de abril): foco, decisões e oportunidades impulsionam o dia

Cor e número da sorte de hoje (13 de abril): foco, decisões e oportunidades impulsionam o dia
Imagem - Equipe de Milena reage após acusação de Tadeu Schmidt sobre favorecimento no BBB 26

Equipe de Milena reage após acusação de Tadeu Schmidt sobre favorecimento no BBB 26