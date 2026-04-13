Carol Portaluppi faz alerta após susto no mar: 'Correnteza vai puxando para baixo'

Giuliana Mancini
Publicado em 13 de abril de 2026 às 06:40
A influenciadora Carol Portaluppi, de 31 anos, usou as redes sociais neste domingo (12) para contar um susto que passou ao entrar no mar da praia de Itacoatiara, em Niterói, no Rio de Janeiro. Filha do técnico Renato Gaúcho, ela admitiu que ignorou sinais importantes antes de entrar na água e aproveitou o relato para fazer um alerta aos seguidores.
Segundo Carol, a falta de atenção às condições do mar foi determinante para o episódio. "Eu não estava observando o mar. Isso é meu erro. Quando a gente chegou na beira, minha amiga disse que não ia entrar. Outro detalhe, não tinha ninguém na água. Quando você não conhece, precisa prestar atenção", disse.
Ela contou que decidiu entrar mesmo assim, aproveitando um momento em que não havia ondas aparentes. "Eu ignorei isso e falei que ia entrar. No momento, não estava vindo nenhuma onda. Eu entrei rápido, porque nessa hora fica mais fácil. A areia não era reta, e a onda estoura na beira. Eu não tinha visto...", relatou.
Logo em seguida, foi surpreendida por uma sequência forte de ondas. "Quando eu subi, de mergulhar, estourou uma onda gigante na minha cabeça. Obviamente, estavam vindo outras atrás. Eu mergulhei e já subi rápido. Resumindo, tomei cinco na cabeça. Na quinta, meu fôlego já não estava igual", desabafou.
A influenciadora também destacou a dificuldade de se manter em pé por causa do fundo irregular e da força da água. "A areia não é reta e durinha. Quando você pisa, ela afunda. A correnteza vai puxando para baixo", explicou. Em meio ao susto, ela chegou a considerar se deixar levar pelas ondas para tentar sair da área mais forte, mas conseguiu aproveitar uma pausa para voltar à areia. "Quando parou, eu saí correndo igual uma louca", contou.