BATEU NA TRAVE

Participante do Quem Quer Ser Um Milionário? desiste em pergunta de R$ 500 mil e descobre que acertaria a resposta

Rafael Romero preferiu não arriscar, mas revelou que chutaria exatamente a alternativa correta

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2026 às 07:09

Participante chegou até a pergunta de meio milhão no Domingão com Huck, mas desistiu Crédito: TV Globo/Reprodução

Um participante do quadro Quem Quer Ser Um Milionário?, do Domingão com Huck, chegou à pergunta que valia R$ 500 mil, mas decidiu não arriscar e saiu do programa com R$ 300 mil. Só que, depois de desistir, Rafael Romero descobriu que acertaria a resposta correta.

A participação foi exibida no programa deste domingo (12). Diante da questão decisiva, Rafael foi direto ao explicar sua escolha. "Não tenho a menor ideia. Por mais que seja um momento extremamente emocionante, não existe nenhum raciocínio lógico que justifique a escolha de chutar essa pergunta", afirmou.

Os ex-BBBs que não ganharam e ficaram milionários 1 de 8

Se acertasse, Rafael seguiria para a pergunta do milhão. Caso errasse, cairia para R$ 150 mil. Ao desistir, garantiu os R$ 300 mil.

A pergunta era sobre a origem de uma das festas mais tradicionais do país: em que ano surgiu oficialmente o Festival Folclórico de Parintins? As opções eram A: 1964, B: 1965, C: 1966 e D: 1967. A resposta correta era a B: 1965.