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Participante do Quem Quer Ser Um Milionário? desiste em pergunta de R$ 500 mil e descobre que acertaria a resposta

Rafael Romero preferiu não arriscar, mas revelou que chutaria exatamente a alternativa correta

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2026 às 07:09

Participante chegou até a pergunta de meio milhão no Domingão com Huck, mas desistiu
Participante chegou até a pergunta de meio milhão no Domingão com Huck, mas desistiu Crédito: TV Globo/Reprodução

Um participante do quadro Quem Quer Ser Um Milionário?, do Domingão com Huck, chegou à pergunta que valia R$ 500 mil, mas decidiu não arriscar e saiu do programa com R$ 300 mil. Só que, depois de desistir, Rafael Romero descobriu que acertaria a resposta correta.

A participação foi exibida no programa deste domingo (12). Diante da questão decisiva, Rafael foi direto ao explicar sua escolha. "Não tenho a menor ideia. Por mais que seja um momento extremamente emocionante, não existe nenhum raciocínio lógico que justifique a escolha de chutar essa pergunta", afirmou.

Os ex-BBBs que não ganharam e ficaram milionários

Sabrina Sato (BBB 3 – 2003): Mesmo sem vencer o BBB 3, Sabrina construiu uma das carreiras mais sólidas da TV brasileira, com contratos publicitários, programas próprios e forte presença digital por Reprodução
Grazi Massafera (BBB 5 – 2005): Vice-campeã do BBB 5, Grazi se consolidou como atriz de novelas, séries e cinema, tornando-se uma das ex-BBBs mais bem-sucedidas financeiramente. por Reprodução
Maíra Cardi (BBB 9 – 2009): Participante do BBB 9, Maíra transformou a visibilidade do reality em negócios milionários no mercado de saúde, bem-estar e produtos digitais. por Reprodução
Marcela Mc Gowan (BBB 20 – 2020): Após o BBB 20, Marcela viu seu curso online sobre sexualidade explodir em vendas enquanto ainda estava confinada, garantindo faturamento milionário. por Reprodução / Redes Sociais
Gil do Vigor (BBB 21 – 2021): Destaque do BBB 21, Gil acumulou contratos publicitários, projetos na TV e ações no mercado financeiro, ultrapassando cifras milionárias fora da casa. por Divulgação
Kerline Cardoso (BBB 21 – 2021): Primeira eliminada do BBB 21, Kerline transformou a exposição inicial em carreira como influenciadora, campanhas publicitárias e presença constante em eventos. por Reprodução
Eslovênia Marques (BBB 22 – 2022): Após o BBB 22, Eslovênia alcançou o valor do prêmio em menos de um ano com publicidade, redes sociais e trabalhos como influenciadora digital. por Reprodução/Instagram
Beatriz Reis (BBB 24 – 2024): Mesmo sem vencer o BBB 24, Bia fechou contratos com grandes marcas e alcançou faturamento equivalente ao prêmio principal do programa. por Reprodução
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Sabrina Sato (BBB 3 – 2003): Mesmo sem vencer o BBB 3, Sabrina construiu uma das carreiras mais sólidas da TV brasileira, com contratos publicitários, programas próprios e forte presença digital por Reprodução

Se acertasse, Rafael seguiria para a pergunta do milhão. Caso errasse, cairia para R$ 150 mil. Ao desistir, garantiu os R$ 300 mil.

A pergunta era sobre a origem de uma das festas mais tradicionais do país: em que ano surgiu oficialmente o Festival Folclórico de Parintins? As opções eram A: 1964, B: 1965, C: 1966 e D: 1967. A resposta correta era a B: 1965.

O momento mais surpreendente veio logo depois. Questionado por Luciano Huck sobre qual alternativa escolheria se tivesse arriscado, Rafael respondeu justamente 1965, a opção certa. Assim, ele deixou o programa com um prêmio alto, mas também com a certeza de que esteve a um passo de seguir na disputa pelo R$ 1 milhão.

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Domingão com Huck Quem Quer ser um Milionário Domingão

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