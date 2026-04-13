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BBB 26: O eliminado não vai mais à Ana Maria Braga? Entenda mudança na grade

Jogos mudam grade de programação da TV Globo

Felipe Sena

Publicado em 13 de abril de 2026 às 17:53

Ana Maria Braga recebe eliminados do BBB 26 Crédito: Reprodução | TV Globo

Com as novas dinâmicas do Big Brother Brasil 26 e a exibição dos jogos aos domingos, muita coisa tem mudado na grade de programação da TV Globo.

De acordo com a jornalista Janaína Nunes do programa “Melhor da Tarde”, o eliminado de domingo do BBB vai aparecer no Domingão com Huck. “Vai entrar lá, vai conversar, depois ele vai pro bate-papo”, explicou a jornalista.

Pódio no Sincerão no BBB 26 1 de 8

Janaína explicou que o reality show será dividido em duas partes: às 17h30 terá a eliminação e mais uma dinâmica, como tem ocorrido, o programa Domingão com Huck entra às 17h50 normalmente e no meio do programa, o eliminado aparece no programa e a Globo ainda exibirá parte da dinâmica no Domingão. “O eliminado vai até para Ana Maria Braga, mas vai perder a força porque tudo vai no domingo”, disse a jornalista.

Isso ocorre porque tem jogo do Corinthians e do Palmeiras às 18h30, o que segundo Janaína pode diminuir a audiência do programa. Durante conversa com a apresentadora Chris Flores, Janaína explicou que o que pode alavancar a audiência do programa é a eliminação de um participante que tenha acumulado polêmicas no reality, como Millena ou Jordana.