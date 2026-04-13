Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: O eliminado não vai mais à Ana Maria Braga? Entenda mudança na grade

Jogos mudam grade de programação da TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de abril de 2026 às 17:53

Ana Maria Braga recebe eliminados do BBB 26
Ana Maria Braga recebe eliminados do BBB 26 Crédito: Reprodução | TV Globo

Com as novas dinâmicas do Big Brother Brasil 26 e a exibição dos jogos aos domingos, muita coisa tem mudado na grade de programação da TV Globo.

De acordo com a jornalista Janaína Nunes do programa “Melhor da Tarde”, o eliminado de domingo do BBB vai aparecer no Domingão com Huck. “Vai entrar lá, vai conversar, depois ele vai pro bate-papo”, explicou a jornalista.

Pódio no Sincerão no BBB 26

Pódio no Sincerão: 1º Gabriela 2º Marciele 3º Jordana por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Milena 2º lugar: Samira 3º lugar: Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Leandro 2º lugar: Juliano Floss 3º lugar: Milena por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Ana Paula Renault 2º lugar: Milena 3º lugar: Juliano Floss por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Juliano Floss 2º lugar: Ana Paula Renault 3º lugar: Milena por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Samira 2º lugar: Milena 3º lugar: Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Marciele 2º lugar: Jordana 3º lugar: Gabriela por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Jordana 2º lugar: Marciele 3º lugar: Gabriela por Reprodução/TV Globo
1 de 8
Pódio no Sincerão: 1º Gabriela 2º Marciele 3º Jordana por Reprodução/TV Globo

Leia mais

Imagem - Equipe de Milena reage após acusação de Tadeu Schmidt sobre favorecimento no BBB 26

Equipe de Milena reage após acusação de Tadeu Schmidt sobre favorecimento no BBB 26

Imagem - BBB 26: Jordana acerta ‘Sonho do Poder’ e ganha chance de indicar rival ao Paredão

BBB 26: Jordana acerta ‘Sonho do Poder’ e ganha chance de indicar rival ao Paredão

Imagem - Quanto Tadeu Schmidt ganha no BBB 26? Salário milionário e faturamento bilionário da Globo impressionam

Quanto Tadeu Schmidt ganha no BBB 26? Salário milionário e faturamento bilionário da Globo impressionam

Janaína explicou que o reality show será dividido em duas partes: às 17h30 terá a eliminação e mais uma dinâmica, como tem ocorrido, o programa Domingão com Huck entra às 17h50 normalmente e no meio do programa, o eliminado aparece no programa e a Globo ainda exibirá parte da dinâmica no Domingão. “O eliminado vai até para Ana Maria Braga, mas vai perder a força porque tudo vai no domingo”, disse a jornalista.

Isso ocorre porque tem jogo do Corinthians e do Palmeiras às 18h30, o que segundo Janaína pode diminuir a audiência do programa. Durante conversa com a apresentadora Chris Flores, Janaína explicou que o que pode alavancar a audiência do programa é a eliminação de um participante que tenha acumulado polêmicas no reality, como Millena ou Jordana.

A exemplo de Sarah Andrade, quando foi vaiada pela plateia do Domingão com Huck em fevereiro deste ano, após ser eliminada do BBB 26 com 69,13% dos votos. A ex-sister, que teve passagens polêmicas, foi recebida com clima tenso e prometeu não comentar mais sobre o reality ou sobre Juliette.

Tags:

tv Globo ana Maria Braga Globo bbb 26 Eliminação

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta terça (14 de abril): atenção com escolhas e consequências

Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta terça (14 de abril): atenção com escolhas e consequências
Imagem - Daniel Cady relembra momento difícil e desabafa: ‘Pensei em desistir umas seis vezes’

Daniel Cady relembra momento difícil e desabafa: ‘Pensei em desistir umas seis vezes’
Imagem - Chaiany e Marciele se beijam em primeiro encontro após o BBB 26; veja vídeo

Chaiany e Marciele se beijam em primeiro encontro após o BBB 26; veja vídeo