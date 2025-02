SEGUNDA CAPITAL MAIS CARA

Por que o botijão de gás vendido em Salvador está entre os mais caros do país?

Preço médio do GLP é comercializado aos baianos por R$ 130,71

Larissa Almeida

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 06:30

Botijão de gás Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Salvador teve o segundo gás de cozinha mais caro entre as capitais do país na última semana. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o botijão de gás de 13 kg teve preço médio de revenda definido em R$ 130,71 na capital baiana, ficando atrás apenas de Boa Vista, capital de Roraima, que teve preço médio de R$ 136,91 entre os dias 9 e 15 de fevereiro. >

Para o economista Eric Gil, que integra o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais (Ibeps) e a Associação dos Engenheiros da Petrobrás, Núcleo Bahia (Aept-BA), os altos preços vistos em Salvador se devem basicamente à privatização da antiga Refinaria Landulpho Alves, que atualmente se chama Refinaria de Mataripe e é gerida pela Acelen. >

Além disso, ele acredita que a disparada de preço da Acelen em relação a Petrobrás contribuiu para o cenário do preço do gás de cozinha de Salvador. “Se compararmos com agosto de 2022, que é o dado mais antigo disponível na ANP para fazer esta comparação, Salvador era a 13ª capital em termos de preço”, aponta Eric Gil. >

Quem mais sentiu o aumento de preço foram os consumidores finais, ou seja, os baianos que precisam do produto para se alimentar e obter renda. Esse é o caso de Julita Pereira, que tem encontrado o gás de cozinha por R$ 140. >

Segundo ela, o valor já é com desconto devido à amizade que já estabeleceu com o vendedor. Ainda assim, ela demonstra que não tem como ficar satisfeita com preço. “Eu cozinho muito, porque tenho um negócio em que faço muita fritura. Então, busco ao máximo economizar e acabo trocando o gás depois de um mês e meio”, relata. >

Já a autônoma Juliana de Almeida, 30, para não passar aperto, tem recorrido ao cartão de crédito quando precisa comprar o GLP. “Eu comprei de R$ 125, porque foi no Pix. O preço original era R$ 130 e não está dando para pagar sem aperto. Eu tive que dividir no cartão, porque se não fosse dessa maneira eu não teria o valor à vista. Está sendo muito difícil essa questão, porque os valores são altos e se trata de algo que não temos o que fazer. Tem que cozinhar e utilizar todos os dias, então está sendo complicado”, desabafa. >

Robério Souza, presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas), vê a aparição da capital baiana no ranking das capitais com o GLP mais caro com preocupação, uma vez que não há razões logísticas que justifiquem a alta de preço. “Toda a região do Norte, especificamente Roraima e Amazonas, têm a particularidade de ter o transporte terrestre e hidroviário, o que encarece demais o frete. Ainda, têm a sazonalidade dos rios, que dificultam o acesso quando têm baixa”, frisa. >

Em Salvador, por sua vez, ele acredita que, além dos preços definidos pela refinaria, o que pode contribuir para o custo alto é o domínio da distribuição em poucas mãos. “Há quatro grandes distribuidoras que trabalham na Bahia como um todo, que são a Ultragaz, Ultragaz Brás, Liquigás e a Nacional Gás Butano”, fala. >

“A Ultragaz detém pouco mais de 55% de mercado na Bahia e tem o gás mais caro comparado às outras marcas. Por ela ser mais pulverizada e a marca preferida, quem comprar avulso vai adquirir mais caro do que as outras marcas, via de regra. Então, o preço médio de Salvador é realmente mais caro do que em outros municípios”, finaliza. >

Em nota, a Acelen esclareceu que o preço do GLP da Refinaria de Mataripe segue critérios do mercado internacional que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo. >

“Os preços do GLP da Acelen são reajustados mensalmente de acordo com as variáveis mencionadas, respeitando regras contratuais estabelecidas junto aos seus clientes e homologadas pela ANP. No mês corrente, os preços do GLP foram impactados pelo forte alta do dólar durante o mês de janeiro”, escreveu a Acelen em resposta ao CORREIO. >