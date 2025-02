ECONOMIA

É possível adotar estratégias para o botijão de gás durar mais tempo? Veja as dicas do especialista

Produto tem sofrido sucessivos reajustes de preço e comprometido o bolso dos baianos

Produto indispensável nos lares que não contam com gás encanado, o botijão de gás tem sofrido sucessivos reajustes no preço na Bahia. Atualmente, o preço médio de revenda do item no estado é definido em R$ 123,60, mas há relatos de baianos que estão precisando desembolsar R$ 150 para tê-lo dentro de casa. Diante disso, donas e donos de casa têm adotado estratégias para economizar. Pensando nisso, o CORREIO consultou Robério Souza, presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas), que listou 5 dicas de como fazer o botijão durar mais tempo. Confira as dicas abaixo: >