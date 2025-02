ECONOMIA

Cinco estratégias para fazer sua gasolina render

Especialistas dão dicas de como consumir menos combustível com ações práticas; confira

Larissa Almeida

Publicado em 16 de fevereiro de 2025 às 05:00

Posto de gasolina Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O reajuste cada vez mais frequente no preço dos combustíveis tem gerado um impacto direto no bolso dos consumidores. Com isso, a gasolina tem se tornado um item cada vez mais caro. Esse cenário faz com que muitas pessoas busquem alternativas para economizar no abastecimento dos próprios veículos, seja por meio de uma condução mais eficiente ou pela adoção de hábitos que ajudem a reduzir o consumo. Para auxiliar os baianos a economizar, o CORREIO ouviu especialistas na área mecânica com o objetivo de reunir estratégias para fazer a gasolina render. >

Confira abaixo as cinco estratégias obtidas pela reportagem:

1) Evitar o uso de ar-condicionado em trajetos longos >

Pode parecer impossível diante do verão de Salvador, mas conduzir com o ar-condicionado desligado é uma estratégia recomendada para fazer a gasolina render. O mecânico Renato Souza pondera que não é para passar calor, mas, sempre que possível, deve-se evitar o uso do recurso, sobretudo em trajetos longos. “O consumo de gasolina é muito alto quando o ar-condicionado está ligado, principalmente quando é utilizado em viagens de longa duração. A porcentagem do ar é de 30% do consumo”, sinaliza. >

2) Manter uma velocidade constante >

Manter uma velocidade constante evita que o motor trabalhe em regimes ineficientes. Em estradas, o uso do piloto automático pode ajudar a economizar combustível. A dica é do engenheiro mecânico Lucas Rodrigues, que orienta ainda que os condutores evitem fazer mudanças bruscas de velocidade. >

“Acelerações e frenagens bruscas aumentam o consumo de combustível, pois exigem mais energia do motor. Antecipar paradas e acelerações permite um uso mais eficiente do motor e da inércia do veículo”, explica. >

3) Manter as janelas fechadas na estrada >

Segundo Lucas Rodrigues, a partir de aproximadamente 70 km/h, o arrasto, que é a resistência do ar, passa a ser relevante. Dessa forma, manter os vidros abertos na estrada exige mais do motor, por isso a recomendação é mantê-las fechadas. >

4) Manter a calibragem correta dos pneus e o check-up do carro em dia >

De acordo com os dois especialistas, é importante ter a ‘saúde’ do carro em dia para economizar gasolina. Isso inclui manter a calibragem correta dos pneus, uma vez que pneus murchos aumentam a resistência ao rolamento, forçando o motor a gastar mais energia para mover o veículo. Já check-up em dia, com os motores e bicos limpos, além da troca de óleo no tempo certo, garante que o carro consuma menos combustível. >

5) Carros manuais devem trocar de marcha no momento certo >