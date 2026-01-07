BAHIA

Corpo é encontrado por pescadores; homem estava amarrado a pedras

Vítima estava desaparecida desde segunda-feira (5); Polícia Militar localizou motocicleta, celular e roupas próximas do local.

Nauan Sacramento

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16:40

Morte ocorreu em Ipiaú Crédito: Divulgação/Polícia Civil/Ilustrativa

O corpo de um homem foi localizado por pescadores na noite desta terça-feira (6), boiando nas águas do Rio de Contas, no município de Ipiaú, centro-sul da Bahia. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi encontrada em uma área da zona rural conhecida como Areião do Arara, com pedras amarradas ao corpo, o que levanta suspeitas sobre as circunstâncias da morte.

Testemunhas relataram às autoridades que o homem estava desaparecido desde a manhã de segunda-feira (5). Nas proximidades do local onde o corpo foi avistado, policiais militares encontraram uma motocicleta, um aparelho celular e peças de roupa, que pertenciam à vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a remoção do corpo da água. Após o resgate, a vítima foi encaminhada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié, onde passou por exames de necropsia para determinar a causa exata do óbito.

Embora a suspeita inicial fosse de afogamento durante um banho de rio, o fato de o corpo ter sido encontrado com pedras presas a ele e o registro de desaparecimento prévio levaram a Polícia Civil a investigar o caso sob diferentes hipóteses.