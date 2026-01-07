Corpo é encontrado por pescadores; homem estava amarrado a pedras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16:40
O corpo de um homem foi localizado por pescadores na noite desta terça-feira (6), boiando nas águas do Rio de Contas, no município de Ipiaú, centro-sul da Bahia. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi encontrada em uma área da zona rural conhecida como Areião do Arara, com pedras amarradas ao corpo, o que levanta suspeitas sobre as circunstâncias da morte.
Testemunhas relataram às autoridades que o homem estava desaparecido desde a manhã de segunda-feira (5). Nas proximidades do local onde o corpo foi avistado, policiais militares encontraram uma motocicleta, um aparelho celular e peças de roupa, que pertenciam à vítima.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a remoção do corpo da água. Após o resgate, a vítima foi encaminhada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié, onde passou por exames de necropsia para determinar a causa exata do óbito.
Embora a suspeita inicial fosse de afogamento durante um banho de rio, o fato de o corpo ter sido encontrado com pedras presas a ele e o registro de desaparecimento prévio levaram a Polícia Civil a investigar o caso sob diferentes hipóteses.
A identidade da vítima ainda não foi confirmada oficialmente pelos órgãos de perícia. O caso segue sob investigação da delegacia territorial de Ipiaú, que busca identificar possíveis testemunhas ou evidências de crime.