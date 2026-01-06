Acesse sua conta
Homem que se passava por líder religioso é preso após aplicar golpes na Bahia

Suspeito é investigado por crimes patrimoniais em outros cinco estados

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 13:31


Homem foi preso em Feira de Santanta Crédito: Divulgação

Um homem de 42 anos, investigado por praticar golpes financeiros contra diversas mulheres, foi preso nesta terça-feira (6) em Feira de Santana, na Bahia. O suspeito fingia ser um líder religioso para enganar as vítimas na Bahia e em outros cinco estados brasileiros. 

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), o suspeito mantinha um grupo em um aplicativo de mensagens com as vítimas, alegando ser um líder religioso. O homem postava mensagens diárias para ganhar a confiança das mulheres, iniciando relacionamentos afetivos e induzindo-as a realizar transferências financeiras para as contas dele. 

O homem, segundo a polícia, é investigado por crimes patrimoniais nos estados de Pernambuco, Sergipe, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. Na Bahia, há registros de boletins de ocorrência por crimes da mesma natureza na DRFR, na 1ª e 2ª Delegacias Territoriais (DTs) e na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, além das 14ª e 16ª DTs (Barra e Pituba), em Salvador.

O suspeito também é investigado pela prática de crimes como furto mediante fraude, estelionato, uso de documento falso e invasão de dispositivo informático.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi localizado em um imóvel no bairro da Conceição, em Feira de Santana, e conduzido à unidade policial, onde foi cumprido um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal do município, pelo crime de estelionato. Ele segue custodiado, à disposição da Justiça.

