Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casal é preso em cidade da Bahia por abuso sexual contra alunas de escolas de vôlei

Professor é um dos presos em operação da polícia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 18:33

Mulher e professor de escola são suspeitos de estupro
Mulher e professor de escola são suspeitos de estupro Crédito: Reprodução

Um homem e uma mulher, ambos de 20 anos, foram presos nesta segunda-feira (5) na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, por crimes sexuais contra alunas de uma escola de vôlei. Um dos suspeitos atuava como professor, segundo informações da Polícia Civil. 

As investigações conduzidas pelo Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam), da 1ª Delegacia Territorial (DT/Eunápolis), apontam que o casal encaminhou mensagens de conotação sexual às estudantes. Eles também são suspeitos de cometer ao menos um estupro, em maio de 2025. 

De acordo com informações da polícia, vítimas e testemunhas foram ouvidas. Capturas de tela de aparelhos celulares, com os conteúdos das conversas, também foram apresentadas. 

Leia mais

Imagem - Subprocurador de cidade da Bahia é exonerado por suspeita de estupro contra criança de 11 anos

Subprocurador de cidade da Bahia é exonerado por suspeita de estupro contra criança de 11 anos

Imagem - Mãe e padrasto são presos por estupro e filmagens com menina de 3 anos

Mãe e padrasto são presos por estupro e filmagens com menina de 3 anos

Imagem - Mulher denuncia estupro dentro de shopping no Imbuí

Mulher denuncia estupro dentro de shopping no Imbuí

As investigações continuam em andamento para apurar a existência de possíveis casos envolvendo novas vítimas. Dois mandados de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável foram cumpridos contra o casal, que segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

Mais recentes

Imagem - Quer aprender inglês ou espanhol? Curso com preços populares abre matrículas em Salvador

Quer aprender inglês ou espanhol? Curso com preços populares abre matrículas em Salvador
Imagem - Nova carteira de identidade: SAC Móvel permanece em Salvador no início de 2026

Nova carteira de identidade: SAC Móvel permanece em Salvador no início de 2026
Imagem - IPTU pode ser pago com até 7% de desconto em Salvador

IPTU pode ser pago com até 7% de desconto em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba
01

Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba

Imagem - Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet
02

Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
03

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Anjo do Dinheiro escolhe 3 signos para brilhar e atrair sucesso financeiro ao longo da semana (entre 5 e 11 de janeiro)
04

Anjo do Dinheiro escolhe 3 signos para brilhar e atrair sucesso financeiro ao longo da semana (entre 5 e 11 de janeiro)