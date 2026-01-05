EUNÁPOLIS

Casal é preso em cidade da Bahia por abuso sexual contra alunas de escolas de vôlei

Professor é um dos presos em operação da polícia

Maysa Polcri

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 18:33

Mulher e professor de escola são suspeitos de estupro Crédito: Reprodução

Um homem e uma mulher, ambos de 20 anos, foram presos nesta segunda-feira (5) na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, por crimes sexuais contra alunas de uma escola de vôlei. Um dos suspeitos atuava como professor, segundo informações da Polícia Civil.

As investigações conduzidas pelo Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam), da 1ª Delegacia Territorial (DT/Eunápolis), apontam que o casal encaminhou mensagens de conotação sexual às estudantes. Eles também são suspeitos de cometer ao menos um estupro, em maio de 2025.

De acordo com informações da polícia, vítimas e testemunhas foram ouvidas. Capturas de tela de aparelhos celulares, com os conteúdos das conversas, também foram apresentadas.