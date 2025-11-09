Acesse sua conta
Hora de se prevenir: tire a sua sorte do dia para este domingo (9 de novembro)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Crédito: Shutterstock

Hoje é um dia para se andar atento e ter cautela. Este domingo (9) promete ser um momento de autopreservação para evitar o encontro com energia negativas ou envolvimento em brigas ou acidentes. Uma boa pedida é ficar em casa ao lado daqueles que te amam e apostar na sensação de conforto e segurança, sem se arriscar. 

A sorte do dia mostra ainda que voltar para o casulo e viver momentos de reflexão pode ser essencial para seguir a vida com mais tranquilidade e organização. 

A mensagem do dia é a seguinte:

Quem a gente ama é nosso refúgio e a nossa fortaleza, nos auxiliando sempre nas adversidades. Valorizemos. 

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

Tags:

Mensagem do dia Mensagem Sorte

