Alterar senha
Mega-Sena: novo sorteio pode pagar R$ 10 milhões nesta quinta-feira (8)

Apostas podem ser feitas até as 20h em lotéricas ou pela internet

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 07:08

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

O concurso 2.957 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 10 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado às 21h desta quinta-feira (8), em São Paulo.

No último concurso, realizado na terça-feira, nenhuma aposta acertou todos os números, fazendo com que o prêmio acumulasse.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.)

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h (horário de Brasília), tanto nas casas lotéricas quanto pela internet, por meio do site ou do aplicativo Loterias Caixa.

A Mega-Sena tem três sorteios por semana: às terças, quintas e sábados.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser registradas até as 20h em qualquer lotérica do país ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis para smartphones, computadores e outros dispositivos.

Os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

O pagamento das apostas online pode ser feito via Pix, cartão de crédito ou internet banking, no caso de correntistas da Caixa. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais.

Quais apostas mais ganharam dinheiro na Mega da Virada na Bahia?

Boninal | Bolão | 100 cotas | R$ 95.451,00 por Reprodução
Eunápolis | Bolão | 24 cotas | R$ 71.588,40 por Joédson Alves/Agência Brasil
Salvador | Bolão | 30 cotas | R$ 59.657,10 por Reprodução
Feira de Santana | Bolão | 37 cotas | R$ 59.656,95 por Agência Brasil
Camamu | Bolão | 10 cotas | R$ 47.725,60 por Agência Brasil
Camaçari | Bolão | 95 cotas | R$ 47.725,15 por Agência Brasil/Antônio Cruz
Boninal | Bolão | 100 cotas | R$ 95.451,00

Aposta Mega-sena

