Mega-Sena: novo sorteio pode pagar R$ 10 milhões nesta quinta-feira (8)

Apostas podem ser feitas até as 20h em lotéricas ou pela internet

Esther Morais

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 07:08

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

O concurso 2.957 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 10 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado às 21h desta quinta-feira (8), em São Paulo.

No último concurso, realizado na terça-feira, nenhuma aposta acertou todos os números, fazendo com que o prêmio acumulasse.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h (horário de Brasília), tanto nas casas lotéricas quanto pela internet, por meio do site ou do aplicativo Loterias Caixa.

A Mega-Sena tem três sorteios por semana: às terças, quintas e sábados.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser registradas até as 20h em qualquer lotérica do país ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis para smartphones, computadores e outros dispositivos.

Os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

O pagamento das apostas online pode ser feito via Pix, cartão de crédito ou internet banking, no caso de correntistas da Caixa. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais.