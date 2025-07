DISCUSSÃO

Deputado federal, Eduardo Bolsonaro comete erro de português em publicação

Gafe aconteceu durante uma discussão no X

Esther Morais

Publicado em 28 de julho de 2025 às 08:14

Eduardo Bolsonaro Crédito: Reprodução

O deputado federal Eduardo Bolsonaro cometeu um erro de português em uma publicação no X (antigo Twiter) no domingo (27). No post, ele escreveu: "Na União Européia ninguém fingiu nos termos ditos por Trump. No Brasil, até hoje, certas autoridades propositalmente dizem não entender as premissas originais das sanções". >

A forma correta, no entanto, é União Europeia, sem acento. A escrita acontece dessa forma por causa da reforma ortográfica de 2009, que eliminou o acento dos ditongos "ei" e "oi" em palavras paroxítonas, como é o caso de "europeia".>

Na União Européia ninguém fingiu nos termos ditos por Trump.



No Brasil, até hoje, certas autoridades propositalmente dizem não entender as premissas originais das sanções.



Os abnegados amantes das instituições fingem que não há uma crise institutional no país. Trump deixou isso… pic.twitter.com/fTCazpRZc9 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 27, 2025

A gafe ainda acontece dias após Bolsonaro ironizar um erro de português do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O magistrado trocou "mas" - usado para termos adversativos - por "mais" - de adição - em uma decisão do STF. >

O deputado usou a oportunidade para zombar do jurista. "Estou proibido de postar falas de meu pai, ‘MAIS’ posso postar as decisões do Alexandre de Moraes”, brincou. >