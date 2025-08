PEGOU MAL

Cariúcha corrige advogada por uso de termo racista ao vivo: ‘Não se usa mais’

Apresentadora que faz parte do time do “Fofocalizando” interrompeu advogada da atual do cantor Belo

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 20:10

Cariúcha foi elogiada nas redes Crédito: Reprodução | Instagram

Durante a exibição do programa “Fofocalizando” desta quinta-feira (31), Cariúcha corrigiu uma advogada que participou da programação do SBT pelo uso de um termo considerado racista ao vivo. >

Cariúcha 1 de 5

A advogada do cantor Belo, Helena Achcar, chegou a rebater o ex-namorado da atual do artista, Junior Navarro. Belo está em um relacionamento com Rayane Figliuzzi.>

No momento, a apresentadora Cariúcha interrompeu a advogada. “Doutora, desculpa te interromper, mas a gente não usa mais essa palavra: ‘denegrir’. Essa palavra é muito racista. Peço que a senhora não utilize mais essa palavra, por gentileza”, disse.>

Em seguida, Gaby Cabrini, também apresentadora do programa, prosseguiu: “difamar dra, pode continuar”. Cariúcha consentiu que o termo “difamar” seria uma melhor escolha de termo.>

Entenda a treta entre Rayane Figliuzze e o ex, Junior Navarro

A influenciadora digital e o instrutor de futevôlei estão em uma disputa judicial e pessoal que já gerou diversos conflitos, com direito até choro nas redes sociais. Tudo começou quando, em 20 de novembro de 2022, quando Rayane relatou ter sido ameaçada pelo ex-companheiro, que a teria pressionado a sair do apartamento onde vivia.>

De acordo com a coluna Lo-Bianco, do portal iG, em boletim de ocorrência, ele teria dito que, se ela não saísse “por bem” ela teria que sair “por mal”, além de ter se referido a ela com palavrões como “puta” e “merda de mãe”. A influenciadora é mãe do pequeno Zion, de apenas 3 anos de idade.>