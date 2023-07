Geraldo Luís defende Xuxa e detona Marlene Mattos: 'Era uma cavala'

O apresentador Geraldo Luís, que fez parte da Record TV durante alguns anos, resolveu se posicionar em relação à polêmica envolvendo Xuxa Meneghel e Marlene Mattos.



O famoso contou que a apresentadora e rainha dos baixinhos tem razão quando conta que a diretora era muito rígida com ela, principalmente no ambiente de trabalho.



No entanto, para Geraldo, Xuxa também não teria sido uma ótima apresentadora sem a forma conturbada de Marlene em fazer com que a loira fosse famosa mundialmente.