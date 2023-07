Marlene Mattos ironiza declaração de Xuxa e recebe apoio de Zilu Camargo

Marlene Mattos ironizou as revelações feitas por Xuxa sobre a relação conflituosa entre as duas no documentário sobre a apresentadora na Globoplay. A ex-empresária de Xuxa fez uma publicação ironizando as declarações: "E do alto da minha vassoura, eu aprecio as estrelas", escreveu.



Marlene foi alvo de críticas dos fãs, que relataram que a empresária teria sido abusiva com a apresentadora. Porém, houve também quem saísse em defesa de Marlene, entre elas, Zilu Camargo, ex-mulher de Zezé di Camargo: "Muito contraditório! Se vc fosse tudo de ruim como ela fala, porque ela te escolheu para ser madrinha da Sasha?????", falou.