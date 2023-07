Xuxa reencontra Marlene Mattos após 19 anos: 'Você era uma marionete'

A trajetória da rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, será contada em um documentário exclusivo do Globoplay, que vai estrear na próxima quinta-feira (13), no streaming.



No longa, a apresentadora contou sobre as decepções, a carreira meteórica, perdas e polêmicas envolvendo a ex-empresária, Marlene Mattos, que aceitou participar da gravação do documentário.



O trecho da conversa entre as duas foi divulgado pela plataforma nas redes sociais, gerando uma repercussão em torno da forma como Marlene se porta perante à Xuxa.