Xuxa lamenta fim da carreira de ator que contracenou em 'Amor, Estranho Amor'

O filme "Amor, Estranho Amor", estrelado por Xuxa Meneghel quando ela ainda tinha 18 anos, virou um dos longas mais criticados devido a uma única cena que ela faz com um menino de 12 anos. No segundo episódio de "Xuxa, o Documentário", Marcelo Ribeiro, depois de 40 anos, reencontrou a rainha dos baixinhos para comentar sobre o filme que gera críticas até os dias atuais. No documentário, que está disponível no Globoplay, mostra os dois conversando sobre a 'polemização' que o público fez devido a uma cena, mas que muita gente não assistiu ao filme completo para entender o enredo.

Com a polêmica do filme, Marcelo não conseguiu mais se consagrar como ator e perdeu vários trabalhos: “Infelizmente aconteceu essa 'polemização' do filme e me tirou do circuito. Porque minha imagem iria se associar negativamente ao teu nome. Eu sofri isso (...) Me abafaram, me colocaram em um caldeirão e acabou”.