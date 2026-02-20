Dedé Santana recebe alta após ter sido internado por mal estar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:09
O humorista Dedé Santana, que tinha sido internado na manhã desta sexta-feira (20), em um hospital em Goiânia (GO), onde realizaria a apresentação de “Abracadabra Circo Musical”, após passar mal, já recebeu alta no início da noite desta sexta. O artista estava no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira.
Em nota enviada ao jornal CORREIO, a assessoria de imprensa do espetáculo informou que “o artista deu entrada na unidade hospitalar pela manhã, depois de apresentar uma indisposição. Por precaução, a equipe médica, em comum acordo com a produção do Abracadabra Circo Musical, optou pela realização de exames para uma avaliação completa do quadro clínico. Com os resultados considerados tranquilizadores, Dedé foi liberado e segue para o hotel, onde permanecerá em repouso”, diz a nota. A previsão é que Dedé retorne às apresentações, com sessões às 17h e 20h.
Dedé Santana
“A produção do espetáculo agradece as inúmeras manifestações de carinho, mensagens e orações recebidas ao longo do dia, assim como a atenção e o respeito da imprensa, que acompanharam o caso com responsabilidade”, conclui a nota.