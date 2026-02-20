ESTADO DE SAÚDE

Dedé Santana recebe alta após ter sido internado por mal estar

Humorista estava internado em hospital de Goiânia, onde realizaria show

Felipe Sena

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:09

Dedé Santana apresentaria espetáculo Crédito: Reprodução | Instagram

O humorista Dedé Santana, que tinha sido internado na manhã desta sexta-feira (20), em um hospital em Goiânia (GO), onde realizaria a apresentação de “Abracadabra Circo Musical”, após passar mal, já recebeu alta no início da noite desta sexta. O artista estava no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira.

Em nota enviada ao jornal CORREIO, a assessoria de imprensa do espetáculo informou que “o artista deu entrada na unidade hospitalar pela manhã, depois de apresentar uma indisposição. Por precaução, a equipe médica, em comum acordo com a produção do Abracadabra Circo Musical, optou pela realização de exames para uma avaliação completa do quadro clínico. Com os resultados considerados tranquilizadores, Dedé foi liberado e segue para o hotel, onde permanecerá em repouso”, diz a nota. A previsão é que Dedé retorne às apresentações, com sessões às 17h e 20h.



