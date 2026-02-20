Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dedé Santana recebe alta após ter sido internado por mal estar

Humorista estava internado em hospital de Goiânia, onde realizaria show

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:09

Dedé Santana apresentaria espetáculo
Dedé Santana apresentaria espetáculo Crédito: Reprodução | Instagram

O humorista Dedé Santana, que tinha sido internado na manhã desta sexta-feira (20), em um hospital em Goiânia (GO), onde realizaria a apresentação de “Abracadabra Circo Musical”, após passar mal, já recebeu alta no início da noite desta sexta. O artista estava no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira.

Em nota enviada ao jornal CORREIO, a assessoria de imprensa do espetáculo informou que “o artista deu entrada na unidade hospitalar pela manhã, depois de apresentar uma indisposição. Por precaução, a equipe médica, em comum acordo com a produção do Abracadabra Circo Musical, optou pela realização de exames para uma avaliação completa do quadro clínico. Com os resultados considerados tranquilizadores, Dedé foi liberado e segue para o hotel, onde permanecerá em repouso”, diz a nota. A previsão é que Dedé retorne às apresentações, com sessões às 17h e 20h.

Dedé Santana

Humorista Dedé Santana por Reprodução | Instagram
Humorista Dedé Santana por Reprodução | Instagram
Humorista Dedé Santana por Reprodução | Instagram
Humorista Dedé Santana por Reprodução | Instagram
Humorista Dedé Santana por Reprodução | Instagram
Humorista Dedé Santana por Reprodução | Instagram
Humorista Dedé Santana por Reprodução | Instagram
Humorista Dedé Santana por Reprodução | Instagram
1 de 8
Humorista Dedé Santana por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Dedé Santana, da ‘Turma do Didi’, passa mal e é internado em hospital

Dedé Santana, da ‘Turma do Didi’, passa mal e é internado em hospital

Imagem - Aos 88 anos, Dedé Santana é internado no Rio de Janeiro

Aos 88 anos, Dedé Santana é internado no Rio de Janeiro

Imagem - Dedé Santana revela valor milionário do patrimônio de Renato Aragão

Dedé Santana revela valor milionário do patrimônio de Renato Aragão

“A produção do espetáculo agradece as inúmeras manifestações de carinho, mensagens e orações recebidas ao longo do dia, assim como a atenção e o respeito da imprensa, que acompanharam o caso com responsabilidade”, conclui a nota.

Tags:

Dedé Santana

Mais recentes

Imagem - Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados

Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados
Imagem - Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio

Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão