Dedé Santana revela valor milionário do patrimônio de Renato Aragão

O ex-Trapalhão Dedé Santana revelou o valor do patrimônio de Renato Aragão, durante participação no podcast PodC, comandado por Celso Portiolli, apresentador do SBT. O humorista disse que o valor da fortuna do eterno Didi Mocó chega a R$ 180 milhões.



"Ele é milionário… Vi outro dia e ele está com R$ 180 milhões no banco. Fora o que ele tem (de outros bens, como imóveis). Ele soube aproveitar bem aquela época", destacou Dedé, ao comparar a forma como ele administrava o dinheiro que recebia com a de Renato, durante a época em que fazia parte do quarteto do humorístico Os Trapalhões.