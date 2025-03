SAÚDE

Aos 88 anos, Dedé Santana é internado no Rio de Janeiro

Ator deu entrada na unidade médica com quadro de infecção urinária

O humorista Dedé Santana foi internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um hospital no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (20). No auge dos 88 anos, o ex-trapalhão se sentiu mal enquanto estava cumprindo agenda de trabalho na cidade e foi encaminhado às pressas para a unidade médica. As informações foram divulgadas pelo colunista Thiago Sodré, do jornal Correio Braziliense. >