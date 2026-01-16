Filho de Eliza Samúdio, Bruninho contesta goleiro Bruno e cobra quatro anos de pensão alimentícia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 14:32
O goleiro Bruninho Samúdio, de 15 anos, contestou publicamente a versão apresentada por seu pai, o ex-goleiro Bruno Fernandes, sobre o encontro entre os dois que estava marcado, mas não aconteceu. Em entrevista à Record TV, o adolescente afirmou que o pai não compareceu à reunião e que, após a ausência, passou a divulgar uma narrativa que, segundo ele, não corresponde aos fatos.
A manifestação ocorreu poucas horas depois de Bruno divulgar um comunicado nas redes sociais alegando que o encontro teria sido inviabilizado por exigências feitas pela família do filho e por orientação jurídica, além de afirmar que poderia estar sendo alvo de uma armadilha para falar sobre o caso Eliza Samúdio.
Bruninho Samudio
De acordo com Bruninho, foi o próprio Bruno quem insistiu durante anos para que houvesse uma conversa. Após diálogo com a família, o adolescente decidiu aceitar a proposta e ouvir o pai. “Ele vinha há muito tempo me procurando. Depois de conversar com minha família, resolvemos marcar a reunião para escutá-lo”, afirmou o jovem.
O encontro teria sido agendado em um hotel, mas, segundo o jovem goleiro, Bruno não apareceu no dia combinado e não deu explicações claras pela ausência. “Ele nos procurou por mais de três anos. Quando eu decido escutá-lo, ele não aparece e depois diz que fomos nós que o procuramos”, disse.
Ainda na entrevista, Bruninho demonstrou frustração com a situação e criticou a postura de Bruno após o episódio. Segundo ele, além de não comparecer ao encontro, Bruno teria divulgado áudios sugerindo que a família do adolescente teria insistido pela reunião. “Achei isso uma sacanagem. Eu tentei dar a ele o direito de falar, mas ele não quis”, declarou.
Além de rebater a versão do ex-goleiro, Bruninho fez uma cobrança direta relacionada à pensão alimentícia. Segundo o adolescente, Bruno acumula uma dívida equivalente a quatro anos de pagamentos atrasados. “Agora eu quero os meus direitos, que são os quatro anos de pensão que ele me deve”, afirmou.
Bruninho Samúdio é filho de Eliza Samúdio, assassinada em 2010 por Bruno. Atualmente, o jovem atua como goleiro nas categorias de base do Botafogo e também integra a Seleção Brasileira de base. O goleiro foi condenado em 2013 a 22 anos de prisão pelo crime e, desde 2023, cumpre o restante da pena em liberdade condicional.